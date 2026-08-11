Χάος με το ΟΣΔΕ – Δεν μπορούν να ολοκληρωθούν οι αιτήσεις

Στον αέρα παραμένει η διαδικασία του ΟΣΔΕ που αφορά στην ενεργοποίηση των δικαιωμάτων των παραγωγών, παρά το γεγονός ότι η πλατφόρμα έχει τυπικά ανοίξει. Όπως ανέφερε στο Ράδιο Κρήτη και στην εκπομπή του Μανόλη Αργυράκη ο διευθύνων σύμβουλος της Proactive, Νίκος Μπουνάκης, τα Κέντρα Υποβολής Δηλώσεων μπορούν να μπουν στο σύστημα, δεν έχουν όμως ακόμη πρόσβαση σε όλα τα πεδία, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να ολοκληρώσουν τις αιτήσεις των παραγωγών.

Η διαδικασία, που κανονικά θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί εδώ και μήνες παραμένει ουσιαστικά σε εκκρεμότητα. Ο κ. Μπουνάκης εκτίμησε ότι μετά τον Δεκαπενταύγουστο θα πρέπει οι παραγωγοί να επικοινωνήσουν με τα ΚΥΔ για την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων τους, καθώς απαιτείται και η σχετική εξουσιοδότηση.

Το πρόβλημα, όπως σημείωσε, δεν αφορά μόνο τις νέες δηλώσεις, αλλά και το ΟΣΔΕ του 2025, καθώς περίπου 460.000 παραγωγοί δεν έχουν ακόμη ολοκληρώσει τη δήλωσή τους, λόγω των περιορισμών που εξακολουθούν να υπάρχουν στο σύστημα.

Την ίδια ώρα, η πίεση μεγαλώνει καθώς αναμένεται να υποβληθούν περίπου 650.000 αιτήσεις σε ολόκληρη τη χώρα. Ο Νίκος Μπουνάκης εξέφρασε παράλληλα επιφυλάξεις για το αν θα προλάβει να ολοκληρωθεί εγκαίρως όλη η διαδικασία ώστε να γίνουν οι αγροτικές πληρωμές σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί, καθώς κάθε ημέρα καθυστέρησης μειώνει τον διαθέσιμο χρόνο για τους απαραίτητους ελέγχους και τις διασταυρώσεις.

Η φετινή καθυστέρηση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα λόγω της μετάβασης των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, μια διαδικασία που, σύμφωνα με τον κ. Μπουνάκη, κόστισε περίπου 8 εκατομμύρια ευρώ. Το ερώτημα πλέον για τους παραγωγούς είναι ένα: πότε θα λειτουργήσει πραγματικά η πλατφόρμα, ώστε να μπορέσουν να ολοκληρώσουν τις δηλώσεις τους και να γνωρίζουν πότε θα πληρωθούν;

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