Συγκλονίζει ο Κολομβιανός Επίσκοπος Άσσου: "Κάντε προσευχή για εμάς, ο σεισμός ήταν πολύ σκληρός" (βίντεο)

Κάλεσμα προς τους πιστούς στην Ελλάδα να προσευχηθούν για τον λαό της Κολομβίας, που δοκιμάζεται από τον φονικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ, απευθύνει ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Άσσου κ. Τιμόθεος, ο οποίος με βιντεοσκοπημένο μήνυμά του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης ενημερώνει για την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα.



Τουλάχιστον 132 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 570 τραυματίστηκαν μετά τον ισχυρότατο σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στις 7:34 π.μ. τοπική ώρα (15:34 ώρα Ελλάδας), όπως ανακοίνωσε ο Πρόεδρος της χώρας Αμπελάρδο ντε λα Εσπριέγια.

Ο Κολομβιανός πρόεδρος ανέφερε επίσης πως 61 κτίρια κατέρρευσαν, διαβεβαιώνοντας πως οι επιχειρήσεις διάσωσης των εγκλωβισμένων στα ερείπια αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα για τις αρχές. Η κυβέρνηση κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά τον ισχυρό σεισμό, ο οποίος μεταξύ άλλων ισοπέδωσε κτίρια σε πολλές πόλεις και παγίδευσε ανθρώπους κάτω από τα ερείπια.

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε γειτονικές χώρες: στον Ισημερινό, στον Παναμά και στη Βενεζουέλα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Κραυγή αγωνίας από το Βενιζέλειο: Όχι άλλα μπαλώματα - Έπεσε τμήμα οροφής στην Χειρουργική (εικόνες)

Σούδα: Εξαρθρώθηκε σπείρα που έκλεβε ψάρια από κλουβιά του ΕΛΚΕΘΕ







