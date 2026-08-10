Σούδα: Εξαρθρώθηκε σπείρα που έκλεβε ψάρια από κλουβιά του ΕΛΚΕΘΕ

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Μια πρωτοφανής υπόθεση συστηματικής κλοπής και δολιοφθοράς ήρθε στο φως, με θύμα το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) στον όρμο της Σούδας.

Η εξάρθρωση της σπείρας που δρούσε στη θέση «Λιμνιωνάρι της Γριάς» αποκάλυψε μια οργανωμένη επιχείρηση, η οποία δεν προκάλεσε μόνο οικονομική ζημιά, αλλά επέφερε καίριο πλήγμα στην εθνική και ευρωπαϊκή επιστημονική έρευνα.

Το χρονικό της δράσης και η λεία

Οι δράστες είχαν μετατρέψει τους ερευνητικούς ιχθυοκλωβούς σε προσωπική τους πηγή εσόδων. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία των διωκτικών αρχών, η δράση τους χαρακτηρίζεται από επαγγελματική μεθοδικότητα:

Οι δράστες κατέστρεψαν εξειδικευμένο ηλεκτρονικό και επιστημονικό εξοπλισμό της πιλοτικής μονάδας.

Δυο νεαροί 27 και 33 ετών πιάστηκαν τα ξημερώματα στη Σούδα, εν πλω, την ώρα που έκλεβαν λαβράκια, τσιπούρες και άλλα εκτρεφόμενα ψάρια από τις ιχθυοκαλλιέργειες του ΕΛΚΕΘΕ, στο Καλάμι, σύμφωνα με πληροφορίες του z arpanews.gr

Συνολικά κατασχέθηκαν 210 κιλά ψάρια, τα οποία έχουν καταψυχθεί και θα διατεθούν άμεσα σε ιδρύματα και συσσίτια.

Το πραγματικό κόστος - Χάθηκαν δεδομένα μηνών

Όπως επισημαίνουν οι υπεύθυνοι του ΕΛΚΕΘΕ, το οικονομικό σκέλος της κλοπής είναι το λιγότερο σημαντικό. Το πραγματικό πλήγμα εντοπίζεται στην ανεπανόρθωτη καταστροφή των πειραμάτων.

Οι συγκεκριμένοι κλωβοί φιλοξενούσαν εξειδικευμένα, χρηματοδοτούμενα προγράμματα μεσογειακής υδατοκαλλιέργειας. Οι βανδαλισμοί και η αφαίρεση των ψαριών διέκοψαν βίαια τη συλλογή δεδομένων, με αποτέλεσμα να τιναχθούν στον αέρα κόποι και επιστημονικές παρατηρήσεις πολλών μηνών, οι οποίες δεν μπορούν να ανακτηθούν.

Το επαναλαμβανόμενο φαινόμενο των κλοπών στην περιοχή είχε θορυβήσει έντονα την τοπική κοινωνία και τις αρχές.

Η επιτυχής παρέμβαση του Λιμενικού και της Αστυνομίας βάζει τέλος σε μια δραστηριότητα που αμαύρωνε την εικόνα της περιοχής και υπονόμευε το έργο ενός κορυφαίου ερευνητικού ιδρύματος της χώρας.

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