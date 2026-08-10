Ηθοποιός του «Χάρι Πότερ» κάνει καριέρα στο OnlyFans: «Έβγαλα περισσότερα απ’ όσα σε όλη την καριέρα μου»

Σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη, η Τζέσι Κέιβ, γνωστή για τον ρόλο της Λάβαντερ Μπράουν στις τρεις τελευταίες ταινίες του «Χάρι Πότερ», μίλησε για την δύσκολη οικονομική κατάσταση που αντιμετώπισε τα τελευταία χρόνια και για την απόφασή της να στραφεί στο OnlyFans.

«Μας έχει σώσει τη ζωή»

Η 39χρονη ηθοποιός αποκάλυψε στους Times ότι μέσα σε μόλις έναν χρόνο κατάφερε να κερδίσει από την πλατφόρμα περισσότερα χρήματα από όσα είχε αποκομίσει συνολικά από την καριέρα της ως ηθοποιός. «Έχω κερδίσει περισσότερα, εύκολα, από ολόκληρη την καριέρα μου ως ηθοποιός μέσα σε έναν χρόνο», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η Κέιβ, η οποία εντάχθηκε στην πλατφόρμα το περασμένο έτος, ανέφερε πως σε μία μόνο ημέρα έφτασε να κερδίσει 15.000 λίρες, ποσό που αντιστοιχεί σε περισσότερα από 20.000 δολάρια.

Η ηθοποιός εξήγησε ότι οι συνδρομητές της πληρώνουν περίπου 6 δολάρια τον μήνα, ενώ σημαντικό μέρος των εσόδων της προέρχεται από επιπλέον χρεώσεις για «πληρωμένα μηνύματα».

Όπως παραδέχτηκε, αρχικά πίστευε ότι η δραστηριότητά της στην πλατφόρμα θα διαρκούσε μόλις λίγους μήνες και θα της έδινε τον απαραίτητο χρόνο για να αποφασίσει τα επόμενα επαγγελματικά της βήματα. «Νόμιζα ότι θα έβγαζα πέντε χιλιάδες, θα έμενα σε αυτό για μερικούς μήνες και θα μου έδινε χρόνο να σκεφτώ τι θα κάνουμε. Αλλά έχει περάσει πάνω από ενάμιση χρόνο και πραγματικά μας έχει σώσει τη ζωή», ανέφερε.

Η Κέιβ, η οποία έχει τέσσερα παιδιά με τον επί χρόνια σύντροφό της, Άλφι Μπράουν, αποκάλυψε ότι είχε φτάσει σε «ένα σημείο απόλυτης απελπισίας», καθώς οι προτάσεις για οντισιόν είχαν περιοριστεί σημαντικά.

Όπως εξήγησε, η επιστροφή σε μια συμβατική εργασία δεν ήταν εύκολη επιλογή, κυρίως λόγω του κόστους της φροντίδας των παιδιών. «Δεν μπορούσα να πάω και, ας πούμε, να δουλέψω σε ένα σούπερ μάρκετ επειδή δεν έχω την οικονομική δυνατότητα για τη φροντίδα των παιδιών, και επίσης δεν θέλω οι άνθρωποι να μου φωνάζουν ξόρκια “Χάρι Πότερ” καθώς εργάζομαι στην Tesco», είπε χαρακτηριστικά.

«Θα μπορούσα να επανεκπαιδευτώ, αλλά δεν έχω την οικονομική δυνατότητα να κάνω πτυχίο. Είχα μια κατάρρευση και σκέφτηκα, αυτό είναι όλο με την υποκριτική, τα παρατάω. Αλλά επίσης δεν έχουμε χρήματα», πρόσθεσε.

Οι αναρτήσεις της στο OnlyFans

Η Τζέσι Κέιβ ανέφερε ακόμη ότι σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιεί στοιχεία από τον ρόλο της ως Λάβαντερ Μπράουν για το περιεχόμενό της στην πλατφόρμα. Παράλληλα, δημιουργεί περιεχόμενο που σχετίζεται με την περιποίηση των μαλλιών για άτομα με συγκεκριμένες φετιχιστικές προτιμήσεις, διευκρινίζοντας ότι παραμένει πάντα πλήρως ντυμένη.

«Ο κανόνας μου είναι ότι τα μαλλιά είναι ο κύριος χαρακτήρας», ανέφερε, εξηγώντας ότι το περιεχόμενο επικεντρώνεται αποκλειστικά στην υφή και την εμφάνιση των μαλλιών. Η ίδια μάλιστα αστειεύτηκε για το ιδιαίτερα μεγάλο μήκος των μαλλιών της, σημειώνοντας ότι φτάνουν μέχρι τη λεκάνη της και πως δεν σκοπεύει να τα κόψει σύντομα.

Πέρα από το οικονομικό όφελος, η Κέιβ εξομολογήθηκε ότι η νέα αυτή δραστηριότητα της προσέφερε και μια διαφορετική αίσθηση αυτοπεποίθησης. «Για τόσο καιρό ήμουν απλώς αυτή η ιδιόρρυθμη φιγούρα. Αφού έκανα τέσσερα παιδιά και ένιωθα αόρατη για τόσο καιρό, αυτό μου άρεσε πολύ», δήλωσε.

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