Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβηση: Στον τελικό των 800μ. ελεύθερο η Άρτεμις Βασιλάκη με τον 6ο καλύτερο χρόνο

Μια ακόμη σπουδαία εμφάνιση πρόσθεσε στο ενεργητικό της η Άρτεμις Βασιλάκη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι, καθώς εξασφάλισε την παρουσία της στον τελικό των 800μ. ελεύθερο, σημειώνοντας την 6η καλύτερη επίδοση των προκριματικών.

Η Ηρακλειώτισσα πρωταθλήτρια κολύμπησε την απόσταση σε 8:33.76, επίδοση που την έφερε στις οκτώ κορυφαίες αθλήτριες και της χάρισε το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό. Η Βασιλάκη κινήθηκε πολύ κοντά στο δικό της πανελλήνιο ρεκόρ, το οποίο είναι 8:32.29 και είχε σημειώσει τον περασμένο Μάρτιο στο Παρίσι.

Η Άρτεμις Βασιλάκη έδειξε για ακόμη μία φορά ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και πως μπορεί να σταθεί με αξιώσεις απέναντι στις κορυφαίες αθλήτριες της Ευρώπης. Τα προκριματικά ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικά, με την Ιταλίδα Σιμόνα Κουανταρέλα να πετυχαίνει τον ταχύτερο χρόνο, 8:23.17.

Πλέον, η Άρτεμις Βασιλάκη στρέφει την προσοχή της στον μεγάλο τελικό των 800μ. ελεύθερο, όπου θα διεκδικήσει μια όσο το δυνατόν καλύτερη θέση, έχοντας ήδη πετύχει έναν σημαντικό στόχο: την παρουσία της στις οκτώ καλύτερες κολυμβήτριες του αγωνίσματος στην Ευρώπη.

Ο τελικός είναι προγραμματισμένος για την Τρίτη 11 Αυγούστου (20.53, ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ) δίνοντας στη Βασιλάκη την ευκαιρία να γράψει ακόμη μία σημαντική σελίδα στην ανερχόμενη καριέρα της.

Η Άρτεμις, με το πάθος, τη σταθερότητα και τις συνεχόμενες μεγάλες επιδόσεις της, συνεχίζει να εκπροσωπεί επάξια το Ηράκλειο και την Ελλάδα στη μεγάλη ευρωπαϊκή διοργάνωση του Παρισιού.





Στον τελικό η ομάδα 4Χ200μ. ελεύθερο ανδρών, ημιτελικό ο Ντούμας





Αλλη μία πρόκριση σε τελικό εξασφάλισε η ελληνική αποστολή, στην πρεμιέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κολύμβησης, που φιλοξενείται στο Παρίσι. Η ομάδα 4Χ200μ. ελεύθερο ανδρών, με τους Δημήτρη Μάρκο, Κωνσταντίνο Εγγλεζάκη, Κωνσταντίνο Στάμου και Ανδρέα Βαζαίο, τερμάτισε τέταρτη στη σειρά της με 7:09.53, πολύ κοντά στο πανελλήνιο ρεκόρ που έχει η ίδια τετράδα από το Παγκόσμιο της Ντόχα (7:09.10), και κατέλαβε την όγδοη θέση στο σύνολο, εξασφαλίζοντας την παρουσία της στον απογευματινό (20:33) τελικό. Εκεί θα έχει να ανταγωνιστεί σχεδόν όλες τις μεγάλες δυνάμεις που προκρίθηκαν: Γερμανία (7:04.83), Μεγάλη Βρετανία (7:05.07), Λιθουανία (νικήτρια το 2024, 7:05.93), Ισραήλ (7:06.71), ομάδα ουδέτερων αθλητών από τη Ρωσία (7:07.72), Ιταλία (7:08.73) και Γαλλία (7:09.33).

Στην πρώτη του παρουσία σε Ευρωπαϊκό ανδρών/γυναικών, ο Βαγγέλης Ντούμας πέτυχε τον αρχικό του στόχο, που ήταν η πρόκριση στα ημιτελικά των 100μ. πρόσθιο. Ο 18χρονος κολυμβητής, δις πρωταθλητής Ευρώπης στους έφηβους, κατετάγη 15ος με 1:00.09 και το απόγευμα (20:05) θα έχει την ευκαιρία να κυνηγήσει μία ακόμη καλύτερη επίδοση και, γιατί όχι, ένα πανελλήνιο ρεκόρ (έχει 59.77). Ο Βρετανός δις Ολυμπιονίκης Ανταμ Πίτι (Ράμσεϊ-Πίτι αναφέρεται πλέον, καθώς επέλεξε να φέρει και το επώνυμο της συζύγου του Χόλι, κόρης του διάσημου σεφ Γκόρντον Ράμσεϊ), που επανήλθε στη δράση μετά από διετή απουσία, ήταν ο ταχύτερος με 59.08. Στο αγώνισμα συμμετείχε και ο Μάριος Ζαφειρόπουλος, ο οποίος περιορίστηκε στην 60η θέση με 1:02.63.

Πολύ καλή εμφάνιση, έστω κι αν δεν συνοδεύτηκε από πρόκριση στα ημιτελικά, πραγματοποίησε και η Ελένη Αντωνιάδου στα 200μ. ύπτιο. Η 20χρονη αθλήτρια του ΠΑΟΚ βελτίωσε το χρόνο της με 2:13.79 και μάλιστα πέτυχε πανελλήνιο ρεκόρ στην κατηγορία νέων Κ23 (είχε οριστεί από την ΚΟΕ σε 2:13.80, όσο είναι το ρεκόρ νεανίδων της Στέλλας Μπούμη), για να πάρει τη 19η θέση στο σύνολο. Η 16άδα του ημιτελικού "έκλεισε" λίγο πιο χαμηλά, στο 2:13.56 της Ιταλίδας Αλέσια Μπιάνκι, ενώ ταχύτερη των προκριματικών ήταν η Βρετανή Κέιτι Σάναχαν με 2:09.29.

Πανελλήνιο ρεκόρ και πρόκριση στα ημιτελικά των 50μ. πεταλούδα ο Μπίλας

Πανελλήνιο ρεκόρ με το... καλημέρα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης του Παρισιού πέτυχε στα 50μ. πεταλούδα ο Στέργιος Μπίλας. Ο Ελληνας πρωταθλητής -κάτοχος του τίτλου από το 2024- «κατέβηκε» για πρώτη φορά στην καριέρα του τα 23 δευτερόλεπτα, τερματίζοντας σε 22.93 στον προκριματικό, για να πάρει την τέταρτη θέση στο σύνολο και φυσικά να προκριθεί στον απογευματινό (19:30) ημιτελικό. Το προηγούμενο πανελλήνιο ρεκόρ ήταν ακριβώς 23.00 και το είχε πετύχει στις 27 Ιουλίου 2025, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Σιγκαπούρης.

Ταχύτερος των προκριματικών ήταν ο Γάλλος -πρωταθλητής κόσμου στο αγώνισμα- Μαξίμ Γκρουσέ με 22.49 και ακολούθησαν ο Ελβετός Νόε Πόντι με 22.69 και ο ουδέτερος (Ρώσος) Εγκόρ Κορνέφ με 22.70.

Στο ντεμπούτο της σε μεγάλη διοργάνωση (σε επίπεδο ανδρών/γυναικών), η Αννα Βλάχου κατετάγη 36η στα 100μ. ελεύθερο με 55.74, χωρίς να καταφέρει να πλησιάσει το πανελλήνιο ρεκόρ νέων Κ23 (55.03), που πέτυχε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Η Μάριτ Στεενμπέργκεν από την Ολλανδία, κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ από τον περασμένο Ιούνιο, κατέρριψε ήδη από τον προκριματικό το ρεκόρ αγώνων της Σάρα Σιέστρεμ, κολυμπώντας σε 52.62, ενώ η Κύπρια πρωταθλήτρια Κάλια Αντωνίου θα δώσει μπαράζ για την πρόκριση στα ημιτελικά με τη Ρους Βανοτερντάικ από το Βέλγιο, καθώς οι δυο τους βρέθηκαν μαζί στην τελευταία προνομιούχο θέση με χρόνο 54.63.





Διπλή πρόκριση στον τελικό των 400μ. μικτή ατομική με Παπαστάμο και Βλαχογιαννάκο

Με μεγάλη ελληνική επιτυχία ξεκίνησε πριν λίγο στο Παρίσι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης, καθώς η χώρα μας εξασφάλισε διπλή παρουσία στον απογευματινό (19:46) τελικό των 400μ. μικτή ατομική ανδρών. Ο Απόστολος Παπαστάμος, κάτοχος του τίτλου από το 2024, τερμάτισε τέταρτος στη σειρά του με 4:14.79 και πέρασε ως έκτος στο σύνολο, ενώ η έκπληξη ήρθε από τον Παναγιώτη Βλαχογιαννάκο. Ο 24χρονος αθλητής, στην παρθενική παρουσία του σε μεγάλη διοργάνωση, συνέτριψε το ατομικό του ρεκόρ με 4:16.06 (είχε 4:18.28), τερμάτισε επίσης τέταρτος στη δική του σειρά και προκρίθηκε με τον όγδοο χρόνο στο σύνολο.

Στο αγώνισμα υπήρχε και τρίτη ελληνική συμμετοχή, του Δανιήλ Γιουρτζίδη, ο οποίος με 4:17.11 κατέλαβε την 9η θέση, αλλά έτσι κι αλλιώς δεν θα μπορούσε να περάσει, καθώς μόνο δύο κολυμβητές από κάθε χώρα μπορούν να συνεχίσουν μετά τον προκριματικό.

Την καλύτερη επίδοση σημείωσε ο Ρώσος Ιλια Μπορόντιν (αγωνίζεται ως ουδέτερος) με 4:13.10 και ακολούθησαν ο Γερμανός Φιν Χάμερ (4:13.45), ο Ιταλός Αλμπέρτο Ρατσέτι (4:13.54), ο Βρετανός Μαξ Λίτσφιλντ (4:13.69) και ο Γερμανός Σέντρικ Μπούσινγκ (4:14.59). Στην έβδομη θέση, ανάμεσα σε Παπαστάμο και Βλαχογιαννάκο, βρέθηκε ο Ολλανδός Τόμας Γιάνσεν με 4:15.38.

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