Ύπνος με κλιματιστικό: Πέντε βήματα για να αποφύγεις δυσάρεστα περιστατικά

Ο κλιματισμός έχει αλλάξει τον τρόπο ζωής μας, καθώς μας επιτρέπει να εργαζόμαστε και να είμαστε παραγωγικοί ακόμη και τις πιο ζεστές ώρες της ημέρας, να πραγματοποιούμε εύκολα διάφορες καθημερινές δραστηριότητες αποφεύγοντας τη θερμοπληξία, ενώ βοηθά ακόμη να κοιμόμαστε καλύτερα τις ζεστές ημέρες του καλοκαιριού.

Το πρόβλημα είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιούμε το κλιματιστικό είναι πολύ συχνά λανθασμένος. Η λανθασμένη χρήση του μας. προκαλεί πονοκεφάλους, πιάσιμο στον αυχένα και διάφορους πόνους στις αρθρώσεις, έως και αναπνευστικά προβλήματα και γαστρεντερικές διαταραχές.

Με λίγα λόγια, το να ρυθμίζουμε το κλιματιστικό στους 20 βαθμούς Κελσίου όταν έξω η θερμοκρασία είναι 38 βαθμοί, είναι η χειρότερη δυνατή χρήση.

Πέντε συμβουλές για τη σωστή χρήση του κλιματιστικού και έναν ποιοτικό ύπνο



Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να μάθουμε να χρησιμοποιούμαι σωστά το κλιματιστικό, ώστε να κοιμόμαστε καλά χωρίς να επιβαρύνουμε την υγεία μας.

Ακολουθούν πέντε πρακτικές συμβουλές για τη σωστή χρήση του:

Ρύθμισε τη θερμοκρασία το πολύ 6-7 βαθμούς χαμηλότερα από την εξωτερική θερμοκρασία



Μην κατευθύνεις ποτέ τη ροή του αέρα απευθείας πάνω σου, αλλά πάντα προς τα επάνω



Για να μην ξυπνήσεις με πόνους σε όλο σας το σώμα, είναι προτιμότερο να ανοίγεις το κλιματιστικό στο δωμάτιο πριν πας για ύπνο και στη συνέχεια να το κλείνεις κατά τη διάρκεια της νύχτας



Να θυμάσαι να καθαρίζεις συχνά τα φίλτρα του, ώστε να μην διασκορπίζονται επικίνδυνοι μικροοργανισμοί στον αέρα



Χρησιμοποίησε τον χρονοδιακόπτη για την αυτόματη απενεργοποίηση του κλιματιστικού. Αφού αποκοιμηθείς, το σώμα σου θα μειώσει φυσικά τη θερμοκρασία του κατά μερικούς βαθμούς και θα μπορέσεις να κοιμηθείς χωρίς προβλήματα.

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