Ρωσία: Κατέρριψε 456 ουκρανικά drones μέσα σε μία νύχτα – Νεκροί σε δύο περιφέρειες

Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέρριψε στη διάρκεια της νύχτας 456 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones), ενώ σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, υπάρχουν νεκροί από τις επιθέσεις σε δύο ρωσικές περιφέρειες.

«Στη διάρκεια της νύχτας που πέρασε, τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν 456 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα», ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας, διευκρινίζοντας ότι οι επιθέσεις είχαν στο στόχαστρο περίπου 15 ρωσικές περιφέρειες και την προσαρτημένη Κριμαία.

Ukrainian drones struck a series of targets across Russia and occupied territory overnight.







Drones set fire to the Galaktika shopping center in Makiivka, a former Epicentr seized by Russian forces in 2014.







They also struck the oil refinery in Nizhnekamsk, Tatarstan, while… pic.twitter.com/jcDW2Je7vA — Clash Report (@clashreport) August 10, 2026

Στο Ταταρστάν, στην κεντρική Ρωσία, τα «μαζικά» πλήγματα είχαν στο στόχαστρο τη βιομηχανική πόλη Νιζνεκάμσκ, η οποία βρίσκεται σε απόσταση περίπου 1.600 χιλιομέτρων από τα ουκρανικά σύνορα, σύμφωνα με ανακοίνωση των περιφερειακών αρχών.

Η επίθεση, η οποία βρισκόταν ακόμη σε εξέλιξη στις 08:30 ώρα Ελλάδος, «διεξάγεται εναντίον βιομηχανικών εγκαταστάσεων, όπως και μη στρατιωτικών. Δυστυχώς υπάρχουν νεκροί», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση των περιφερειακών αρχών.

Από την πλευρά τους, οι αρχές της περιφέρειας του Μπέλγκοροντ, που συνορεύει με την Ουκρανία, ανακοίνωσαν ότι μια γυναίκα σκοτώθηκε σε επίθεση με drone που είχε στο στόχαστρο ένα σπίτι στην τοποθεσία Νόβαγια Ταβολζάνκα.

Πάνω από τέσσερα χρόνια μετά το ξέσπασμα του πολέμου με τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η διπλωματία βρίσκεται σε αδιέξοδο και οι δύο χώρες έχουν αυξήσει σε ισχύ τα πλήγματα μεγάλου βεληνεκούς, προκαλώντας αυξανόμενο αριθμό θυμάτων μεταξύ των αμάχων.

Drones hit a Nizhnekamsk oil refinery in Russia's Tatarstan overnight — thick black smoke over the city. Satellite sensors also flag fires in occupied Crimea's Krasnoperekopsk, while Moscow & Rostov report downed drones. 15 airports halted flights. Kyiv hasn't claimed it.



📹… pic.twitter.com/reawNvPohC — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) August 10, 2026

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