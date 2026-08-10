Επικίνδυνα παιχνίδια ανηλίκων: Ανάβουν φωτιά σε δασική περιοχή στο Πεντελικό για «challenge» (βίντεο)

Έντονη ανησυχία προκαλεί ένα επικίνδυνο challenge που φέρεται να έκαναν τρεις ανήλικοι σε δασική περιοχή του Πεντελικού, με το περιστατικό να έχει καταγραφεί σε βίντεο.

Οι νεαροί φαίνονται να ανάβουν φωτιά και στη συνέχεια να επιχειρούν να την extinguish, σε ένα σημείο όπου ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι ιδιαίτερα αυξημένος.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των πυροσβεστών, το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στη λεωφόρο Πεντέλης, στο δάσος των Άνω Βριλησσίων, μια περιοχή που είχε παραμείνει ανέπαφη από τη μεγάλη πυρκαγιά του 2024.

Το βίντεο, που προβλήθηκε την Κυριακή 9 Αυγούστου 2026 από την τηλεόραση του ΑΝΤ1, τραβήχτηκε από οδηγό ο οποίος περνούσε από το σημείο και αντιλήφθηκε την ύποπτη κινητικότητα των τριών εφήβων. Στο υλικό καταγράφεται η στιγμή που ανάβουν τη φωτιά και σχεδόν αμέσως προσπαθούν να την περιορίσουν και να τη σβήσουν.

Μετά την ενημέρωση των αρμόδιων αρχών, κινητοποιήθηκαν η Πολιτική Προστασία Βριλησσίων και δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Την έρευνα για το περιστατικό έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού του Πυροσβεστικού Σώματος.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, με τις αρχές να αναζητούν τους τρεις ανήλικους που εμφανίζονται στο βίντεο, καθώς και να διερευνούν τις ευθύνες που ενδέχεται να προκύπτουν για τους γονείς τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Τουρισμός για Όλους 2026-27: Ανοίγουν σήμερα οι αιτήσεις για όλους χωρίς περιορισμό ΑΦΜ

Καλοκαιρινή έξαρση στις διαρρήξεις – Στο στόχαστρο σπίτια και επιχειρήσεις

Στο «τελικό στάδιο» η συμφωνία Ιράν και Ομάν για τα Στενά του Ορμούζ: Οι όροι της Τεχεράνης προς τις ΗΠΑ