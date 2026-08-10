Κρήτη: Από το γλέντι στο νοσοκομείο 15χρονος, μετά από κατανάλωση αλκοόλ

Στο Νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου διεκομίσθη μετά από κατανάλωση υπερβολικής ποσότητας αλκοόλ, ένας 15χρονος.
Η υπαίθρια χοροεσπερίδα σε γήπεδο ποδοσφαίρου στην Ελούντα, τα ξημερώματα της Κυριακής (9/8) είχε επεισοδιακή κατάληξη, καθώς ο ανήλικος ένιωσε έντονη αδιαθεσία και κλήθηκε ασθενοφόρο για τη διακομιδή του στο νοσοκομείο.
Αστυνομικοί συνέλαβαν τον πατέρα του ανήλικου αλλά και τον υπεύθυνο της κοινωνικής εκδήλωσης.
Ο 15χρονος μετά την παροχή των α' βοηθειών, πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο.
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