Παγκόσμιο στίβου Κ20: Απίθανη Ιακωβάκη - Χάλκινο μετάλλιο με πανελλήνιο ρεκόρ (βίντεο)

Η απίθανη Ελένη Ιακωβάκη κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στα 400μ. εμπ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στίβου Κ20 με 55.99 και βελτίωσε το πανελλήνιο ρεκόρ της κατηγορίας.

Η μόλις 17 ετών αθλήτρια, η μικρότερη της κούρσας έδειξε μια ακόμη φορά φέτος το ταλέντο και την δυναμική της ξεπερνώντας αθλήτριες με εμπειρία.

Η αθλήτρια του Χρήστου Κατσίκα ξεκίνησε φέτος την ενασχόληση της με τα εμπόδια, γεγονός που δείχνει πως την επόμενη σεζόν θα παρουσιαστεί ακόμη δυνατότερη.

Όπως και στην κούρσα του ημιτελικού επέλεξε να σχετικά αργά το πρώτο 200άρι, μάλιστα πέρασε έκτη, ωστόσο δεν είχε κανένα πρόβλημα στη συνέχεια να ανεβάσει το ρυθμό της και να βρεθεί στην τρίτη θέση καταρρίπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ του ημιτελικού, που ήταν 57.10. Παράλληλα έγινε μόλις η τρίτη Ελληνίδα στην ιστορία του αγωνίσματος που κατεβαίνει τα 56.00.

Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε το φαβορί, η Ρουμάνα Αλεξάντρα Στεφανία Ούτσα με 55.33 και δεύτερη ήταν η Τούμι Ραμογκόπα (Ν. Αφρική) με 55.99.

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Η Ιακωβάκη ήταν η πρώτη Ελληνίδα που έτρεχε στον τελικό των εμποδίων και φυσικά η πρώτη που ανέβηκε στο βάθρο των νικητριών. Σε ένα αγώνισμα, όπου ο πατέρας της, Περικλής Ιακωβάκης, κατέκτησε το 1998 στην ίδια διοργάνωση το χρυσό μετάλλιο.

Η νεαρή έχει μπροστά της δύο χρόνια στην κατηγορία Κ20, κάτι που σημαίνει πως θα επιστρέψει σε Παγκόσμιο για να διεκδικήσει το υψηλότερο σκαλί του βάθρου. Ο αγωνιστικός προσανατολισμός της αθλήτριας δε θα αλλάξει, τα 400 μ. εμπ. δε θα γίνουν ακόμη το βασικό της αγώνισμα, αφού όπως δήλωσε και η ίδια και τη νέα σεζόν τα 200 μ. και 400 μ. θα έχουν τον πρώτο λόγο.

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