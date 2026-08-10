Χρέη στο Δημόσιο: Αναλυτικός οδηγός για ρυθμίσεις οφειλών σε 24, 48 και 72 μηνιαίες δόσεις

Σε 24, 48 ή και 72 μηνιαίες δόσεις έχουν την δυνατότητα να ρυθμίσουν τα χρέη που έχουν χιλιάδες οφειλέτες σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι στιγμής περισσότεροι από 7.000 οφειλέτες, έχουν εντάξει τα χρέη τους στη νέα ρύθμιση των 72 δόσεων, με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης αλλά και τη διοίκηση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων να κρίνουν τη νέα ρύθμιση επιτυχημένη.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο στην εφορία, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, που αφορούν τον μήνα Μάρτιο, περίπου 4,8 εκατομμύρια πολίτες έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές στην εφορία. Πρέπει ωστόσο να επισημανθεί ότι τον Μάρτιο ήταν η πληρωμή της πρώτης δόσης του ΕΝΦΙΑ.

24 και 48 δόσεις

Η πάγια ρύθμιση της εφορίας είναι ο βασικός μηχανισμός για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων φορολογικών και ασφαλιστικών οφειλών σε μηνιαίες δόσεις. Ειδικότερα οι φορολογούμενοι μπορούν να εξοφλήσουν σε 24 δόσεις τακτικές οφειλές, όπως ο φόρος εισοδήματος, ο ΕΝΦΙΑ και ο ΦΠΑ. Σε έως 48 δόσεις μπορούν να αποπληρωθούν οφειλές, όπως ο φόρος κληρονομιάς, ο φόρος δωρεάς ή γονικής παροχής, οι οφειλές που προκύπτουν από φορολογικό έλεγχο ή άλλες έκτακτες αιτίες. Και στις δύο ρυθμίσεις η ελάχιστη μηνιαία δόση είναι 30 ευρώ ενώ η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της myAADE. Οι μηνιαίες δόσεις επιβαρύνονται με επιτόκιο της τάξης του 4,34% για ρύθμιση οφειλών σε έως 12 δόσεις και 5,84% από 13 έως 48 δόσεις. Επίσης, οι οφειλέτες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η ρύθμιση χάνεται εάν δεν πληρωθούν δύο συνεχόμενες δόσεις. Και για τις 24 αλλά και για τις 48 δόσεις η ελάχιστη μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τα 30 ευρώ.

72 δόσεις

Σε ισχύ βρίσκεται και η ρύθμιση των 72 δόσεων, με τους οφειλέτες να έχουν προθεσμία μέχρι το τέλος του χρόνου να τακτοποιήσουν οφειλές του στο Δημόσιο που έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Έτσι λοιπόν, όσοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές μέχρι το τέλος του 2023 θα μπορούν να τις ρυθμίσουν σε δόσεις και να τις αποπληρώσουν σε διάστημα 6 ετών. Οι νεότερες οφειλές θα πρέπει να ενταχθούν στην πάγια ρύθμιση των 24άρων ή των 48 δόσεων.

Προϋπόθεση είναι, όταν υποβληθεί η αίτηση υπαγωγής, οι οφειλές αυτές να μην είναι σε άλλο καθεστώς ρύθμισης. Το ελάχιστον ποσό μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο από τα 30 ευρώ. Οι βεβαιωμένες οφειλές αν είχαν υπαχθεί σε ρύθμιση, αυτή θα πρέπει να έχει απολεσθεί έως 20 Απριλίου 2026. Επίσης θα πρέπει να έχουν υποβληθεί όλες οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας (έως και το φορολογικό έτος 2024, να μην υπάρχουν άλλες αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές μετά τη συμπλήρωση ενός μήνα από την υπαγωγή στη ρύθμιση και να μην υπάρχει αμετάκλητη καταδίκη για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβάλλονται ψηφιακά, έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026, στην ψηφιακή πύλη myAADE. Το πλεονέκτημα της ρύθμιση σε 72 δόσεις είναι ότι η ρύθμιση τίθενται σε ισχύ με την καταβολή της πρώτης δόσης, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Το μειονέκτημα της ρύθμισης είναι ότι αφορά μόνο παλαιά χρέη. Φυσικά για τις οφειλές του 2024 και του 2025 υπάρχει η πάγια δόση των 24άρων δόσεων.

πηγή: enikonomia.gr

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