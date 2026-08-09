Ο Αλέξανδρος Κοψιάλης ανέβασε βίντεο από τη ζυγαριά μετά την απώλεια 30 κιλών

Ο Αλεξάνδρος Κοψιάλης ανέβασε ένα βίντεο και αποκάλυψε ότι μέχρι σήμερα έχει καταφέρει να χάσει περίπου 30 κιλά.

Ο Youtuber εμφανίζεται να ανεβαίνει στη ζυγαριά. Η ένδειξη καταγράφει 120,2 κιλά, ενώ στη συνέχεια ο ίδιος δείχνει στον καθρέφτη πώς ήταν το σώμα του εκείνη την περίοδο. Στο ίδιο βίντεο παρεμβάλλεται και ένα στιγμιότυπο με τον ίδιο να τρώει junk food. Kαι τέλος η ένδειξη δείχνει 89,8 κιλά και μας αποκαλύπτει πως είναι το σώμα του σήμερα.

Το βίντεο είναι τραβηγμένο 23 Νοεμβρίου 2025, 13 ημέρες αφότου έχω ξεκινήσει αυτό το ταξίδι! Από τις 23 Νοεμβρίου έως και σήμερα έχουν περάσει 186 μέρες. Μου έχουν μείνει 124 ημέρες μέχρι να σας αποκαλύψω ακριβώς το τι έκανα, και όχι το τι πήρα , όπως θα θέλατε πολλοί, οι οποίοι έχετε προπονητές που κυνηγάνε την εύκολη λύση χωρίς να νοιάζονται πραγματικά για την υγεία σας. Έχω περάσει 17 καλοκαίρια ντροπής, 17 καλοκαίρια να κρύβομαι σε πετσέτες και κάτω από φαρδιές μπλούζες, 17 χειμώνες που κυκλοφορούσα με βερμούδα και ας κρύωνα επειδή δεν άντεχα να με ακουμπάει το παντελόνι, 17 χρόνια χωρίς να με ενδιαφέρει το τι θα ψωνίσω για να βάλω, αρκεί να ήταν φαρδύ, 17 χρόνια που ανά 10 δευτερόλεπτα τίναζα την μπλούζα που κόλλαγε στην κοιλιά μου και στα βυζιά μου, 17 χρόνια που έψαχνα μαξιλάρι σε όποιο καναπέ καθόμουν για να βάλω στην κοιλιά μου, 17 χρόνια που απέφευγα να με δω στον καθρέφτη μετά το μπάνιο, 17 χρόνια που έκανα έρωτα με κλειστό φως στο απόλυτο σκοτάδι, 17 χρόνια που υπήρξα σκλάβος του φαγητού , 17 χρόνια που έψαχνα απομονωμένες παραλίες για να απολαύσω το νερό», έγραψε.

Διαβάστε επίσης

Η Κατερίνα Λιόλιου πίνει ρακές με την παρέα της στην Κρήτη

Η Σίσσυ Χρηστίδου ποζάρει στην Κρήτη με μαγιό