ΤΡΙ.11 Αυγ 2026 02:45
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: "Οχι" από Νετανιάχου στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα

μπενιαμίν νετανιάχου
clock 20:32 | 09/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου απέρριψε το σχέδιο 15 σημείων για τη Γάζα, το οποίο είχε χαιρετίσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθαρίζοντας ότι ο ισραηλινός στρατός δεν πρόκειται να αποχωρήσει από τη Λωρίδα της Γάζας έως ότου η Χαμάς αφοπλιστεί "πραγματικά".

"Το Ισραήλ απορρίπτει το έγγραφο των 15 σημείων. Ο IDF δεν θα πραγματοποιήσει καμία αποχώρηση έως ότου η Χαμάς αφοπλιστεί πραγματικά και θα συνεχίσει να αποτρέπει απειλές εναντίον των δυνάμεών μας και των πολιτών μας", δήλωσε ο Νετανιάχου σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, αναφερόμενος στις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις.

Η τοποθέτηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού έρχεται παρά την υποστήριξη που είχε εκφράσει ο Ντόναλντ Τραμπ για το σχέδιο, το οποίο είχε επίσης τύχει θετικής υποδοχής από τη Χαμάς.

Παράλληλα, ο Νετανιάχου επανέλαβε ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να επιτρέψει στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ανεξάρτητα από την πορεία των διπλωματικών επαφών με την Ουάσινγκτον και τα αραβικά κράτη.

"Θέλω να τονίσω για ακόμη μία φορά: με συμφωνία ή χωρίς συμφωνία, όσο είμαι πρωθυπουργός, το Ιράν δεν θα έχει πυρηνικά όπλα", δήλωσε χαρακτηριστικά.

Με τις δύο αυτές δηλώσεις, ο Νετανιάχου έθεσε ως βασικές προτεραιότητες της ισραηλινής κυβέρνησης τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς πριν από οποιαδήποτε στρατιωτική αποχώρηση από τη Γάζα και την αποτροπή απόκτησης πυρηνικών όπλων από το Ιράν, ανεξάρτητα από την έκβαση των διπλωματικών διαπραγματεύσεων.

Διαβάστε επίσης:

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Ισραηλ Νετανιάχου
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis