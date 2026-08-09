Ισραήλ: "Οχι" από Νετανιάχου στο σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου απέρριψε το σχέδιο 15 σημείων για τη Γάζα, το οποίο είχε χαιρετίσει ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ξεκαθαρίζοντας ότι ο ισραηλινός στρατός δεν πρόκειται να αποχωρήσει από τη Λωρίδα της Γάζας έως ότου η Χαμάς αφοπλιστεί "πραγματικά".

"Το Ισραήλ απορρίπτει το έγγραφο των 15 σημείων. Ο IDF δεν θα πραγματοποιήσει καμία αποχώρηση έως ότου η Χαμάς αφοπλιστεί πραγματικά και θα συνεχίσει να αποτρέπει απειλές εναντίον των δυνάμεών μας και των πολιτών μας", δήλωσε ο Νετανιάχου σε συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, αναφερόμενος στις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις.

Η τοποθέτηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού έρχεται παρά την υποστήριξη που είχε εκφράσει ο Ντόναλντ Τραμπ για το σχέδιο, το οποίο είχε επίσης τύχει θετικής υποδοχής από τη Χαμάς.

Παράλληλα, ο Νετανιάχου επανέλαβε ότι το Ισραήλ δεν πρόκειται να επιτρέψει στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ανεξάρτητα από την πορεία των διπλωματικών επαφών με την Ουάσινγκτον και τα αραβικά κράτη.

"Θέλω να τονίσω για ακόμη μία φορά: με συμφωνία ή χωρίς συμφωνία, όσο είμαι πρωθυπουργός, το Ιράν δεν θα έχει πυρηνικά όπλα", δήλωσε χαρακτηριστικά.

Με τις δύο αυτές δηλώσεις, ο Νετανιάχου έθεσε ως βασικές προτεραιότητες της ισραηλινής κυβέρνησης τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς πριν από οποιαδήποτε στρατιωτική αποχώρηση από τη Γάζα και την αποτροπή απόκτησης πυρηνικών όπλων από το Ιράν, ανεξάρτητα από την έκβαση των διπλωματικών διαπραγματεύσεων.

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