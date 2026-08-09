Η Κατερίνα Λιόλιου πίνει ρακές με την παρέα της στην Κρήτη

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Η Κατερίνα Λιόλιου βρέθηκε στην Κρήτη με αφορμή τη συναυλία της στο Ηράκλειο. Η τραγουδίστρια λίγο πριν ανέβει στη σκηνή πήγε με την παρέα της για φαγητό.

Μάλιστα, πόσταρε το σχετικό βίντεο στο tik - tok όπου όλοι μαζί πίνουν ρακές.

"Χαμολεγατε! είναι η παγκόσμια ημέρα του Ψευτή", ήταν το σχόλιό της στο βίντεο και μας έδωσε μια πρώτη γεύση από το επερχόμενο κομμάτι της.

Διαβάστε επίσης

Τούνη: «Έβγαλα όλο το βράδυ στο νοσοκομείο με ορούς και αντιβιώσεις»

Τι συμβαίνει με Γαρυφαλλιά Καληφώνη και Χρήστο Μάστορα;