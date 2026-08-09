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GOSSIP - LIFESTYLE

Η Κατερίνα Λιόλιου πίνει ρακές με την παρέα της στην Κρήτη

λιολιου
clock 18:00 | 09/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Κατερίνα Λιόλιου βρέθηκε στην Κρήτη με αφορμή τη συναυλία της στο Ηράκλειο. Η τραγουδίστρια λίγο πριν ανέβει στη σκηνή πήγε με την παρέα της για φαγητό. 

Μάλιστα, πόσταρε το σχετικό βίντεο στο tik - tok όπου όλοι μαζί πίνουν ρακές.

"Χαμολεγατε! είναι η παγκόσμια ημέρα του Ψευτή", ήταν το σχόλιό της στο βίντεο και μας έδωσε μια πρώτη γεύση από το επερχόμενο κομμάτι της.

@katerinalioliou Χαμολεγατε! 😉 ειναι η παγκοσμια μερα του Ψευτη #lioliou #crete #pseftis🤡 ♬ πρωτότυπος ήχος - Greek music club 🇬🇷

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