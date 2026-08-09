Άγριος ξυλοδαρμός νοσηλεύτριας στον «Ερυθρό Σταυρό» από 24χρονη ασθενή

Ένα ακόμα αδιανόητο περιστατικό συνέβη σε δημόσιο νοσοκομείο. Συγκεκριμένα, στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του Ερυθρού Σταυρού (σ.σ. Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού») τα ξημερώματα του Σαββάτου (08/08), μια νεαρή ασθενής επιτέθηκε άγρια σε ειδικευόμενη νοσηλεύτρια. Την τραβούσε από τα μαλλιά, την γρονθοκόπησε και την χτύπησε δύο φορές πάνω σε πόρτα!

Σύμφωνα με την καταγγελία της ΠΟΕΔΗΝ, η ασθενής βρισκόταν σε φορείο στον χώρο των ΤΕΠ όταν ένας εκ των γιατρών της είπε να περιμένει λίγο για να εξεταστεί, καθώς υπήρχαν σοβαρότερα περιστατικά στα οποία έπρεπε να ανταποκριθεί το προσωπικό. Αυτό φαίνεται ότι εξαγρίωσε την 24χρονη ασθενή, η οποία πετάχτηκε από το φορείο, άρπαξε από τα μαλλιά την νοσηλεύτρια, την γρονθοκόπησε βίαια στο πρόσωπο και της χτύπησε το κεφάλι σε πόρτα.

Η ειδικευόμενη, που κανονικά εργάζεται στη ΜΕΘ του Ερυθρού Σταυρού αλλά πήγε στα ΤΕΠ να βοηθήσει, προσπάθησε να ξεφύγει για να γλιτώσει, όμως η ασθενής την ακολούθησε, την άρπαξε εκ νέου από τα μαλλιά και την πέταξε πάνω σε μια άλλη πόρτα! Παρευρισκόμενοι κάλεσαν την αστυνομία η οποία συνέλαβε την επιτιθέμενη.

«Η συνάδελφος είναι πραγματικά πολύ τυχερή που δεν υπέστη σοβαρότερο τραυματισμό, ο οποίος θα μπορούσε να θέσει ακόμη και σε κίνδυνο τη ζωή της. Από τύχη ζει. Τη γλίτωσε με καρούμπαλα στο κεφάλι, τραυματισμούς και πολύ μεγάλο τρόμο από την επίθεση που δέχθηκε», ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος.

Πρόσθεσε πάντως ότι η ασθενής ήταν επιθετική και απέναντι στους αστυνομικούς που έσπευσαν στο νοσοκομείο, εκτιμώντας ότι ίσως να βρισκόταν υπό την επήρεια ουσιών ή αλκοόλ. Η ειδικευόμενη νοσηλεύτρια υπέβαλε μήνυση.

Κατά την ΠΟΕΔΗΝ:

«Το περιστατικό αποκτά ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις από το γεγονός ότι στο σημείο βρίσκονταν δύο φύλακες, οι οποίοι παρά τις εκκλήσεις της συναδέλφου για βοήθεια, δεν παρενέβησαν, καθώς το πρωτόκολλο απαγορεύει τη σωματική επαφή με ασθενή. Η συνάδελφος δεχόταν άγρια επίθεση, κινδύνευε να τραυματιστεί σοβαρά, και οι φύλακες παρέμεναν θεατές.

Αν απαγορεύεται στους φύλακες να παρέμβουν όταν ένας εργαζόμενος δέχεται επίθεση, τότε εύλογα τίθεται το ερώτημα: σε τι ακριβώς μας προστατεύουν; Μπορούν οι εταιρείες φύλαξης να εγγυηθούν την ασφάλεια του προσωπικού όταν αυτό δέχεται μια τόσο σοβαρή επίθεση μέσα στον χώρο εργασίας;

Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία δεν μπορεί να είναι απροστάτευτοι απέναντι στη βία. Οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία χρειάζονται πραγματική προστασία και όχι θεατές την ώρα που δέχονται επίθεση».

«Ζητάμε ειδικό προσωπικό ασφαλείας»

Με αφορμή το περιστατικό στα ΤΕΠ του Ερυθρού Σταυρού η ΠΟΕΔΗΝ τονίζει:

«Για ακόμη μία φορά επαναφέρουμε το αίτημα για τη σύσταση ειδικού σώματος αστυνομίας Προσωπικού Ασφαλείας στα νοσοκομεία, όπως υπήρχε στο παρελθόν. Ακόμη υπηρετούν ελάχιστοι από τους εργαζόμενους εκείνου του σώματος, καθώς οι περισσότεροι έχουν συνταξιοδοτηθεί.

Η ασφάλεια των εργαζομένων και των ασθενών δεν μπορεί να επαφίεται στην τύχη ούτε να αντιμετωπίζεται με πρωτόκολλα που αφήνουν το προσωπικό απροστάτευτο τη στιγμή της επίθεσης. Οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία προσφέρουν καθημερινά τις υπηρεσίες τους κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Δεν μπορεί να πηγαίνουν στη δουλειά και να φοβούνται αν θα επιστρέψουν σώοι στα σπίτια τους.

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο διοικητής του νοσοκομείου επικοινώνησε σήμερα με τη συνάδελφο και της χορήγησε πέντε ημέρες άδεια, καθώς και όσο χρόνο χρειαστεί, προκειμένου να ξεπεράσει το σοκ και να αναρρώσει από τους τραυματισμούς που υπέστη. Μπράβο του για τη στάση του απέναντι στη συνάδελφο».

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