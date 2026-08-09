Σουλτάτος - Λασκαράκη: Η καλοκαιρινή φωτογραφία τους από το Ηράκλειο

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Τις καλοκαιρινές της διακοπές συνεχίζουν να απολαμβάνουν η Βάσω Λασκαράκη και ο Λευτέρης Σουλτάτος στην Κρήτη.

Αυτή τη φορά, το ζευγάρι βρέθηκε σε παραλία του Ηρακλειου και πόζαραν στον φακό με καλοκαιρινή διάθεση

¨Natural hair day, οικογενειακώς.



Το ζευγάρι που φριζάρει μαζί, μένει μαζί", έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας η ηθοποιός.

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