Σουλτάτος - Λασκαράκη: Η καλοκαιρινή φωτογραφία τους από το Ηράκλειο

Τις καλοκαιρινές της διακοπές συνεχίζουν να απολαμβάνουν η Βάσω Λασκαράκη και ο Λευτέρης Σουλτάτος στην Κρήτη.
Αυτή τη φορά, το ζευγάρι βρέθηκε σε παραλία του Ηρακλειου και πόζαραν στον φακό με καλοκαιρινή διάθεση
¨Natural hair day, οικογενειακώς.
Το ζευγάρι που φριζάρει μαζί, μένει μαζί", έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας η ηθοποιός.
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