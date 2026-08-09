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ΚΟΣΜΟΣ

Αλβανία: Μαίνεται η μεγάλη φωτιά στα Τίρανα -Έφτασε κοντά σε σπίτια, εκκενώθηκαν χωριά

αδς
clock 17:15 | 09/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το απόγευμα του Σαββάτου 8 Αυγούστου, περίπου 38 χιλιόμετρα βόρεια των Τιράνων, στην Αλβανία.

Οι φλόγες εξαπλώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα να χρειαστεί η εκκένωση χωριών και η απομάκρυνση κατοίκων από τις περιοχές που βρίσκονταν κοντά στο πύρινο μέτωπο.

Η κατάσταση έγινε ιδιαίτερα δύσκολη κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς οι φλόγες κινήθηκαν προς κατοικημένες περιοχές. Βίντεο που έχουν αναρτηθεί στα social media καταγράφουν το μέγεθος της πυρκαγιάς, με το πύρινο μέτωπο να βρίσκεται σε πολύ μικρή απόσταση από σπίτια.



Οι εικόνες αποτυπώνουν ένα ιδιαίτερα δύσκολο σκηνικό, καθώς οι φλόγες φωτίζουν τον νυχτερινό ουρανό και κινούνται μέσα σε δασικές εκτάσεις. Πυροσβεστικές δυνάμεις και στρατιώτες επιχειρούσαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, προσπαθώντας να περιορίσουν την εξάπλωση της φωτιάς στο όρος Κρούγιε.

Με το πρώτο φως της ημέρας, στην επιχείρηση κατάσβεσης προστέθηκαν και ελικόπτερα, προκειμένου να πραγματοποιήσουν ρίψεις νερού στα δύσκολα μέτωπα.

Το έργο των δυνάμεων πυρόσβεσης δυσχεραίνουν σημαντικά οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, οι οποίοι μπορούν να προκαλέσουν αναζωπυρώσεις και να μεταφέρουν γρήγορα τις φλόγες.

Στο μεταξύ, οι αλβανικές Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος φέρεται να αντιμετωπίζει κατηγορία για εμπρησμό από αμέλεια.

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