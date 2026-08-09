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GOSSIP - LIFESTYLE

Ανδρομάχη: «Κάποιοι άντρες είναι απλά κατώτεροι των περιστάσεων»

ανδρομαζη
clock 19:00 | 09/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Ανδρομάχη δημοσίευσε ένα βίντεο με το νέο της τραγούδι και, με αφορμή τους στίχους, θέλησε να απευθυνθεί στις γυναίκες που την ακολουθούν στα Social media.

«Κορίτσια μου, κάποιοι άντρες είναι απλά “κατώτεροι των περιστάσεων”», έγραψε χαρακτηριστικά με νόημα.

Το φετινό καλοκαίρι είναι γεμάτο για την Ανδρομάχη, καθώς οι επαγγελματικές της υποχρεώσεις είναι αυξημένες και οι εμφανίσεις της σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας διαδέχονται η μία την άλλη.

A post shared by Andromachi Dimitropoulou (@andromache_dim)

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