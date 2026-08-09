Τουρισμός για Όλους: Διακοπές με Voucher έως 600 ευρώ - Πώς θα κάνετε αίτηση

Σε εξέλιξη είναι οι αιτήσεις στο πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους», μέσω του οποίου χιλιάδες δικαιούχοι μπορούν να εξασφαλίσουν οικονομική ενίσχυση για τις διακοπές τους. Οι ωφελούμενοι του προγράμματος λαμβάνουν voucher που μπορεί να φτάσει έως και τα 600 ευρώ, το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν σε τουριστικά καταλύματα.

Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει διαθέσιμη έως την Πέμπτη 21 Αυγούστου στις 23:59, ενώ κατά τις πρώτες ημέρες εφαρμόζεται σύστημα σταδιακής πρόσβασης με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνδεθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς TaxisNet. Κατά την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας, η δυνατότητα εισόδου στο σύστημα καθορίζεται από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ του αιτούντος, ώστε να κατανεμηθεί ο όγκος των αιτήσεων.

Την Πέμπτη 6 Αυγούστου είχαν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση όσοι διαθέτουν ΑΦΜ που λήγει σε 3 και 4, ενώ την προηγούμενη ημέρα, Τετάρτη 5 Αυγούστου, η πλατφόρμα ήταν διαθέσιμη για ΑΦΜ που τελειώνουν σε 1 και 2. Στις 7 Αυγούστου υπέβαλαν τα ΑΦΜ που λήγουν σε 5 και 6 και στις 8 Αυγούστου τα ΑΦΜ που λήγουν σε 7 και 8

Για σήμερα 9 Αυγούστου μπορούν να κάνουν αίτηση όσοι διαθετουν ΑΦΜ που λήγουν σε 9 και 0. Όσοι δεν καταφέρουν να υποβάλουν την αίτησή τους στις παραπάνω ημερομηνίες θα έχουν μία ακόμη ευκαιρία, καθώς από τις 10 έως και τις 21 Αυγούστου η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή για όλα τα ΑΦΜ, ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο τους.

Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης και με φυσική παρουσία σε οποιοδήποτε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), διευκολύνοντας όσους δεν έχουν πρόσβαση ή εξοικείωση με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες.

Η τελική επιλογή των δικαιούχων θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης μεταξύ των υποψηφίων που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις συμμετοχής. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται να διασφαλιστούν η διαφάνεια της διαδικασίας και η ισότιμη μεταχείριση όλων των αιτούντων.

Τα ποσά της επιδότησης

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση του εσωτερικού τουρισμού, με ιδιαίτερη έμφαση στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Για τον λόγο αυτό, τα ποσά της οικονομικής ενίσχυσης είναι υψηλότερα για όσους επιλέξουν να πραγματοποιήσουν τις διακοπές τους κατά την περίοδο χαμηλής τουριστικής ζήτησης.

Ειδικότερα, η βασική ενίσχυση ανέρχεται σε 200 ευρώ ανά δικαιούχο κατά την περίοδο υψηλής τουριστικής ζήτησης, δηλαδή έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 και από την 1η Μαΐου έως και τις 30 Ιουνίου 2027.

Το ποσό αυξάνεται στα 300 ευρώ εφόσον το voucher χρησιμοποιηθεί κατά τη χαμηλή τουριστική περίοδο, δηλαδή από την 1η Οκτωβρίου 2026 έως και τις 30 Απριλίου 2027.

Αυξημένη επιδότηση ύψους 300 ευρώ στην υψηλή περίοδο και 400 ευρώ στη χαμηλή περίοδο προβλέπεται για συγκεκριμένες κατηγορίες φυσικών προσώπων.

Σε αυτές περιλαμβάνονται οι άγαμοι ή τα πρόσωπα σε κατάσταση χηρείας με προστατευόμενα τέκνα, όπως αυτά προκύπτουν από την τελευταία εκκαθαρισμένη, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων για το φορολογικό έτος 2024.

Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται οι έγγαμοι ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης με τρία ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα, με βάση την τελευταία εκκαθαρισμένη κοινή ή χωριστή δήλωση φορολογίας εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2024.

Αυξημένη επιδότηση προβλέπεται επίσης για συνταξιούχους όλων των ασφαλιστικών Ταμείων, οι οποίοι διαθέτουν οριστική απόφαση απονομής σύνταξης λόγω γήρατος έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται στη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση και στην Πρόσκληση του προγράμματος.

Έως 600 ευρώ για άτομα με αναπηρία

Ιδιαίτερα ενισχυμένη επιδότηση προβλέπεται για τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, καθώς και για δικαιούχους που έχουν τέκνα με αναπηρία τουλάχιστον 67%, βάσει ισχύουσας απόφασης κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Για τις συγκεκριμένες κατηγορίες το voucher ανέρχεται σε 400 ευρώ κατά την υψηλή τουριστική περίοδο, δηλαδή έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026 και από την 1η Μαΐου έως τις 30 Ιουνίου 2027.

Κατά τη χαμηλή περίοδο, από την 1η Οκτωβρίου 2026 έως τις 30 Απριλίου 2027, η οικονομική ενίσχυση αυξάνεται στα 600 ευρώ.

Παράλληλα, οι δικαιούχοι όλων των κατηγοριών που θα κληρωθούν και έχουν τέσσερα ή περισσότερα προστατευόμενα τέκνα λαμβάνουν επιπλέον ενίσχυση 50 ευρώ ανά τέκνο, από το τέταρτο παιδί και μετά.

Τα νέα εισοδηματικά κριτήρια

Το πρόγραμμα «Τουρισμός για Όλους» εφαρμόζεται με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, επιτρέποντας σε περισσότερα νοικοκυριά να διεκδικήσουν την οικονομική ενίσχυση. Ταυτόχρονα, προβλέπονται πρόσθετα ποσά για πολύτεκνες οικογένειες και ειδικές ρυθμίσεις για άτομα με αναπηρία.

Για τους άγαμους χωρίς παιδιά, το ανώτατο εισοδηματικό όριο αυξάνεται στα 21.000 ευρώ, έναντι 19.000 ευρώ που ίσχυε προηγουμένως.

Για τους έγγαμους χωρίς τέκνα, το αντίστοιχο εισοδηματικό πλαφόν διαμορφώνεται πλέον στις 33.000 ευρώ, από 31.000 ευρώ.

Σημαντικά διευρυμένα είναι τα όρια και για τις πολύτεκνες οικογένειες, καθώς αυξάνονται κατά 5.000 ευρώ ανά τέκνο για μονογονεϊκές οικογένειες και οικογένειες με περισσότερα από τέσσερα παιδιά, χωρίς ανώτατο όριο. Η αλλαγή αυτή διευρύνει σημαντικά τη δεξαμενή των δυνητικών δικαιούχων του προγράμματος.

Επιπλέον, οι κληρωθέντες όλων των κατηγοριών που έχουν τέσσερα ή περισσότερα προστατευόμενα παιδιά δικαιούνται πρόσθετη επιδότηση 50 ευρώ για κάθε τέκνο, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος.

Για πρώτη φορά, τα άτομα με αναπηρία τουλάχιστον 67%, καθώς και οι οικογένειες με τέκνα με αντίστοιχο ποσοστό αναπηρίας, μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα χωρίς κανένα εισοδηματικό κριτήριο, διευρύνοντας σημαντικά την πρόσβαση των συγκεκριμένων κατηγοριών στην ενίσχυση.

Ειδική πρόβλεψη για τους συνταξιούχους

Ξεχωριστή μέριμνα υπάρχει και για τους συνταξιούχους όλων των ασφαλιστικών Ταμείων, οι οποίοι εντάσσονται στις κατηγορίες που δικαιούνται αυξημένη επιδότηση τόσο κατά την περίοδο υψηλής όσο και κατά την περίοδο χαμηλής τουριστικής ζήτησης.

Με τον τρόπο αυτό, το πρόγραμμα επιχειρεί να ενισχύσει τη δυνατότητα περισσότερων συνταξιούχων να πραγματοποιήσουν διακοπές, ενώ παράλληλα παρέχει ισχυρότερο οικονομικό κίνητρο για ταξίδια εκτός της περιόδου αιχμής.

Σε δύο φάσεις το πρόγραμμα

Η υλοποίηση του «Τουρισμός για Όλους» θα πραγματοποιηθεί σε δύο διαδοχικές φάσεις. Η πρώτη φάση θα διαρκέσει έως τις 30 Ιουνίου 2027, ενώ η δεύτερη θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Κατά τη δεύτερη φάση δεν προβλέπεται νέα ηλεκτρονική κλήρωση. Οι νέοι ωφελούμενοι θα επιλεγούν απευθείας από τον κατάλογο των επιλαχόντων που θα προκύψει από την πρώτη διαδικασία και την κλήρωση του Αυγούστου 2026.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια συμμετοχής παρέχονται μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους».

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