Στο «τελικό στάδιο» η συμφωνία Ιράν και Ομάν για τα Στενά του Ορμούζ: Οι όροι της Τεχεράνης προς τις ΗΠΑ

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι βρίσκεται «στο τελικό στάδιο» μιας συμφωνίας με το Ομάν για τον καθορισμό νέων θαλάσσιων διαύλων στα Στενά του Ορμούζ, επαναλαμβάνοντας ωστόσο ότι η επαναλειτουργία της στρατηγικής θαλάσσιας οδού θα εξαρτηθεί από την ικανοποίηση συγκεκριμένων απαιτήσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μεταξύ των βασικών όρων της Τεχεράνης περιλαμβάνονται η καταβολή αποζημιώσεων για τις ζημιές από τις αμερικανικές επιθέσεις, η άρση των κυρώσεων και ο τερματισμός των στρατιωτικών απειλών κατά του Ιράν.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι Ιράν και Ομάν βρίσκονται κοντά σε συμφωνία, η οποία θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για την αποκατάσταση της ασφαλούς διέλευσης πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους διεθνείς διαύλους μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί δήλωσε την Κυριακή ότι η συμφωνία με το Ομάν βρίσκεται στα «τελικά στάδια», επαναλαμβάνοντας παράλληλα ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να ανοίξει ξανά τη θαλάσσια δίοδο εάν οι ΗΠΑ δεν εκπληρώσουν τις απαιτήσεις του Ιράν.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Mehr, η συμφωνία με το Ομάν θα καθορίζει τους νέους διαύλους ναυσιπλοΐας που θα χρησιμοποιούνται όταν οι ΗΠΑ εκπληρώσουν τις προϋποθέσεις και τα Στενά του Ορμούζ ανοίξουν εκ νέου.

Χωρίς απευθείας συνομιλίες ΗΠΑ–Ιράν

Ιράν και ΗΠΑ δεν διεξάγουν απευθείας διαπραγματεύσεις. Ο Αραγτσί δήλωσε ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να ξεκινήσει απευθείας συνομιλίες όσο η Ουάσινγκτον παραβιάζει, όπως υποστηρίζει, την προσωρινή συμφωνία που υπεγράφη τον Ιούνιο. Ωστόσο, όπως ανέφερε, μηνύματα ανταλλάσσονται μέσω μεσολαβητών.

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του στο Axios ότι οι ΗΠΑ τηρούν χαμηλούς τόνους απέναντι στο Ιράν. «Διαπραγματευόμαστε μόνο εν μέρει μαζί τους. Απλώς παρακολουθούμε το Ιράν με τον τεράστιο πληθωρισμό του και το γεγονός ότι δεν έχει χρήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι όροι που θέτει η Τεχεράνη

Ο Αραγτσί τόνισε ότι η επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ θα εξαρτηθεί, μεταξύ άλλων, από την καταβολή αποζημιώσεων από τις ΗΠΑ για τις ζημιές που, σύμφωνα με την Τεχεράνη, προκάλεσαν οι εκτεταμένες επιθέσεις εναντίον του Ιράν.

Ο γραμματέας του ανώτατου οργάνου εθνικής ασφάλειας του Ιράν, Μοχάμαντ Μπαγέρ Ζολγκαντρ, απαρίθμησε επιπλέον όρους:

τερματισμό των περαιτέρω αμερικανικών απειλών κατά του Ιράν,

παύση της επιθετικής δράσης εναντίον του Ιράν και των συμμάχων του στον Λίβανο, την Παλαιστίνη, την Υεμένη και το Ιράκ,

άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στον Κόλπο,

άρση των κυρώσεων κατά του Ιράν,

αποδέσμευση των παγωμένων ιρανικών περιουσιακών στοιχείων.

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εξαπέλυσαν αεροπορικές επιδρομές εναντίον του Ιράν πριν στις 28 Φεβρουαρίου. Ο Τραμπ έχει υποστηρίξει ότι οι επιθέσεις είχαν ως στόχο να εμποδίσουν την Ισλαμική Δημοκρατία να αναπτύξει πυρηνικά όπλα και να περιορίσουν την ικανότητά της να απειλεί την περιοχή.

Η Ουάσινγκτον και η Τεχεράνη συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός τον Ιούνιο, όμως οι ΗΠΑ επανέφεραν τον Ιούλιο τον ναυτικό αποκλεισμό της ιρανικής ναυσιπλοΐας στον Κόλπο. Η Τεχεράνη υποστήριξε ότι η κίνηση παραβίαζε την εκεχειρία, η οποία μέχρι τότε είχε ήδη καταρρεύσει.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι, μόλις ανακοινωθεί συμφωνία για την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοΐας χωρίς εμπόδια, οι ΗΠΑ θα άρουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αμερικανικές ενέργειες θα συνδέονται με την εφαρμογή από το Ιράν των δεσμεύσεών του.

Οι Χούθι επιτίθενται σε σαουδαραβικό διυλιστήριο

Την ίδια ώρα, οι επιθέσεις που αποδίδονται στο Ιράν κατά της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ συνοδεύονται από αυξημένη δραστηριότητα των συμμάχων του στην Υεμένη, των ανταρτών Χούθι.

Οι Χούθι έχουν στοχοποιήσει πλοία σε έναν ακόμη κρίσιμο ενεργειακό θαλάσσιο διάδρομο, στην άλλη πλευρά της Αραβικής Χερσονήσου, μεταξύ της Ερυθράς Θάλασσας και του Κόλπου του Άντεν.

Τον περασμένο μήνα, η οργάνωση ανακοίνωσε επίσης ναυτικό αποκλεισμό κατά της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα, ως απάντηση σε αυτό που χαρακτήρισε σαουδαραβική πολιορκία εναντίον της στην Υεμένη. Το Ριάντ έχει απορρίψει την κατηγορία.

Οι Χούθι ανακοίνωσαν την Κυριακή ότι επιτέθηκαν στο διυλιστήριο Jazan της Saudi Aramco, δύο ημέρες μετά την υπογραφή αμυντικής συμφωνίας από τη Σαουδική Αραβία με την Τουρκία και το Πακιστάν, εν μέσω της αυξανόμενης περιφερειακής αστάθειας.

Το υπουργείο Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας επιβεβαίωσε ότι ξέσπασε πυρκαγιά στο διυλιστήριο, η οποία στη συνέχεια κατασβέστηκε, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί. Οι αρχές δήλωσαν ότι διερευνούν το περιστατικό, χωρίς να προσδιορίσουν την αιτία της πυρκαγιάς.

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν δήλωσε ότι η νέα συμμαχία δεν στρέφεται εναντίον του Ιράν ή οποιασδήποτε άλλης χώρας, αλλά αποτελεί μια γενικότερη δέσμευση για την ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας.

Πηγή: Reuters

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