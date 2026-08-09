Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2026: Αυτές είναι οι ημερομηνίες καταβολής τους

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Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την καταβολή των κύριων και των επικουρικών συντάξεων για τον μήνα Σεπτέμβριο 2026.

Αναλυτικά:

Την Τετάρτη, 26 Αυγούστου 2026 θα δοθούν:

οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μη μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.

οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με τον ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί & Μη Μισθωτοί από 1.1.2017 και έπειτα)

και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (Μη Μισθωτών και Μισθωτών).

Την Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2026 θα καταβληθούν:

οι κύριες συντάξεις από τα τέως ταμεία μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΛΟΙΠΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΜΕΝΩΝ (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ].

και οι κύριες και οι επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

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