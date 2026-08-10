Κρήτη: Διάσωση 26 μεταναστών από λέμβο εν μέσω ισχυρών ανέμων

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Επιχείρηση διάσωσης 26 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου, υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Η λέμβος εντοπίστηκε από εναέριο μέσο της Frontex και οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από φορτηγό πλοίο με σημαία Λιβερίας, το οποίο έπλεε στην περιοχή.

Οι 26 διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Η επιχείρηση συντονίστηκε από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού, ενώ στην περιοχή πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί άνεμοι 6 έως 7 μποφόρ, δυσχεραίνοντας το έργο των αρχών.

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