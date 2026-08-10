ΤΡΙ.11 Αυγ 2026 02:50
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Διάσωση 26 μεταναστών από λέμβο εν μέσω ισχυρών ανέμων

μετανάστες
clock 07:12 | 10/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Επιχείρηση διάσωσης 26 αλλοδαπών που επέβαιναν σε λέμβο πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου, υπό δύσκολες καιρικές συνθήκες.

Η λέμβος εντοπίστηκε από εναέριο μέσο της Frontex και οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από φορτηγό πλοίο με σημαία Λιβερίας, το οποίο έπλεε στην περιοχή.

Οι 26 διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας. Η επιχείρηση συντονίστηκε από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού, ενώ στην περιοχή πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί άνεμοι 6 έως 7 μποφόρ, δυσχεραίνοντας το έργο των αρχών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Μεταναστες
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis