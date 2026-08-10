Ηράκλειο: «Βούλιαξε» από κόσμο το λιμάνι – Πάνω από 32.000 επιβάτες σε ένα τριήμερο

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η επιβατική κίνηση στο λιμάνι του Ηρακλείου το τριήμερο που πέρασε, επιβεβαιώνοντας την έντονη τουριστική και ακτοπλοϊκή δραστηριότητα της περιόδου.

Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 36 κατάπλοι και απόπλοι πλοίων, μέσω των οποίων διακινήθηκαν 32.163 επιβάτες, 6.138 Ι.Χ. αυτοκίνητα, 1.391 φορτηγά και 611 δίκυκλα.

Παράλληλα, σημαντική ήταν και η κίνηση της κρουαζιέρας, καθώς στο ίδιο χρονικό διάστημα στο Ηράκλειο αφίχθηκαν 4.648 επιβάτες κρουαζιερόπλοιων, από συνολικά τρεις προσεγγίσεις πλοίων.

Για την ασφαλή διαχείριση της αυξημένης κίνησης, το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου έλαβε ενισχυμένα μέτρα τάξης. Παρά τον μεγάλο αριθμό επιβατών και οχημάτων, η διακίνηση πραγματοποιήθηκε ομαλά, χωρίς προβλήματα και καθυστερήσεις.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: