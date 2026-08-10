Τι θα φάμε σήμερα; Σαλάτα ζυμαρικών με πέστο

Υλικά



400 γρ. βίδες ή πένες



150 γρ. πέστο βασιλικού



200 γρ. ντοματίνια κομμένα στη μέση



150 γρ. μοτσαρέλα ή φρέσκο τυρί κομμένο σε κομμάτια



1/2 φλ. τσαγιού ελιές χωρίς κουκούτσι



1/2 κόκκινη πιπεριά κομμένη σε μικρά κομμάτια



3- 4 φύλλα φρέσκου βασιλικού



3 κ. σ. ελαιόλαδο



Χυμό από 1/2 λεμόνι



Αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι







Εκτέλεση



Βράζετε τα ζυμαρικά σύμφωνα με τις οδηγίες της συσκευασίας, ώστε να παραμείνουν al dente. Τα στραγγίζετε και τα αφήνετε να κρυώσουν καλά.



Σε ένα μεγάλο μπολ βάζετε τα ζυμαρικά και προσθέτετε το πέστο, το ελαιόλαδο και τον χυμό λεμονιού. Ανακατεύετε καλά μέχρι να καλυφθούν όλα τα ζυμαρικά με τη σάλτσα.



Προσθέτετε τα ντοματίνια, τη μοτσαρέλα, τις ελιές, την πιπεριά και τα φύλλα βασιλικού. Ανακατεύετε απαλά και δοκιμάζετε αν χρειάζεται επιπλέον αλάτι και πιπέρι.



Αφήνετε τη σαλάτα στο ψυγείο για περίπου 30 λεπτά, ώστε να δέσουν οι γεύσεις, και σερβίρετε δροσερή.



Tip: Μπορείτε να προσθέσετε ψητό κοτόπουλο, τόνο ή λίγη παρμεζάνα για μια πιο χορταστική εκδοχή.

Πηγή: newsbeast.gr

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