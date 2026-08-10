Πώς θα πετύχετε το σέξι makeup trend

Τα movie lips είναι το trend που έχει αρχίσει να γίνεται viral στα social media. Συγκεκριμένα, πρόκειται για, καταρχάς, βαμμένα χείλη τα οποία όμως έχουν μουτζουρωθεί ελαφρώς. Δεν ξεβάφουν ωστόσο εντελώς, ίσα ίσα παραμένει το χρώμα στα χείλη απλά σε πολύ μικρότερη ένταση. Φαίνεται δηλαδή σαν να είναι μεν βαμμένα, αλλά το χρώμα έχει εξασθενήσει και έχει μια ματ υφή, καθόλου σατινέ ή glowy.

Η νέα αυτή τάση μας αρέσει γιατί αναδεικνύει την σέξι πλευρά μας και δεν απαιτεί να είναι το κραγιόν πάντοτε βαλμένο στην εντέλεια. Ταυτόχρονα, ο τρόπος που το φοράς τονίζει το σχήμα των χειλιών ενώ μπορείς να τα κάνεις να φανούν και πιο ζουμερά ή μεγάλα.

Μερικά tips για να πετύχετε τα movie lips

#1. Αρχικά, τον μεγαλύτερο ρόλο παίζει το κραγιόν που θα επιλέξεις και η υφή του. Πρέπει να είναι ματ και όχι σατινέ, να μην αφήνει δηλαδή καθόλου λάμψη.

#2. Ο τρόπος εφαρμογής επίσης μετράει. Καλό είναι να ξεκινάς “χτίζοντας” το χρώμα, δηλαδή βάζοντας λίγη ποσότητα αρχικά και να αυξάνεις ανάλογα με το πώς βγαίνει στα χείλη σου.

#3. Αφού καταλήξεις στην ποσότητα που σου αρέσει και αυτή που κάνει τα χείλη σου να δείχνουν επαρκώς βαμμένα, πρέπει να τα “ξεβάψεις”. Αυτό θα το πετύχεις περνώντας ένα χαρτομάντιλο ή μια χαρτοπετσέτα απαλά πάνω από τα χείλη ώστε να πάρεις την περίσσεια χρώματος και να κάνεις το αποτέλεσμα ακόμα πιο ματ.

Πηγή: govastileto.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ:

Ρωσικό πεντικιούρ: Χωρίς σταγόνα νερό - Η άνυδρη μέθοδος που κάνει τα πέλματα βελούδινα (χωρίς ξύστρες και πόνο)



Φόρα σωστά το κραγιόν μετά τα 50



