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ΕΛΛΑΔΑ

Καλοκαιρινή έξαρση στις διαρρήξεις – Στο στόχαστρο σπίτια και επιχειρήσεις

ληστεία, ληστής,κλέφτης
clock 09:08 | 10/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Οι αδειούχοι φεύγουν, οι… διαρρήκτες έρχονται, αποφασισμένοι να τούς «ξαλαφρώσουν» από κάθε είδους αντικείμενα αξίας, εισβάλοντας ανενόχλητοι σε σπίτια και καταστήματα, καθώς έχουν ανακαλύψει νέες μεθόδους για να παραβιάζουν τις κλειδαριές, ασφαλείας ή μη.

Όπως, για παράδειγμα το -μάλλον- ασυνήθιστο τέχνασμα που χρησιμοποίησαν διαρρήκτες σε διαμερίσματα στον Βύρωνα, προκειμένου να παραβιάσουν τις κλειδαριές και να αποκτήσουν πρόσβαση στο εσωτερικό τους. Σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ, οι θρασύτατοι δράστες έριξαν οξύ, προκαλώντας φθορά στον μηχανισμό τους, με αποτέλεσμα να πετύχουν τον στόχο τους να «αδειάσουν» όσα σπίτια έβαλαν στο μάτι.

Χάρη στην καυστική αυτή ουσία, οι δράστες όχι μόνο κατάφεραν να εισβάλλουν στα διαμερίσματα, αλλά χάρη στη συγκεκριμένη μέθοδο δυσχεραίνεται και ο εντοπισμός τους, καθώς τα ίχνη της παραβίασης στην εξώπορτα μπορεί να μην είναι τόσο εμφανή, όσο σε μια κλασική διάρρηξη με χρήση -για παράδειγμα- λοστού.

Οι κάμερες ασφαλείας πολύτιμος συνεργάτης της ΕΛ.ΑΣ

Τα συγκεκριμένα περιστατικά έχουν προκαλέσει την κινητοποίηση των αρμόδιων Αρχών, οι οποίες εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγιναν οι διαρρήξεις και αναζητούν στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών.

Στο μικροσκόπιο αναμένεται να βρεθούν, μεταξύ άλλων, οι κάμερες ασφαλείας από πολυκατοικίες και καταστήματα της περιοχής, αλλά και τυχόν άλλα στοιχεία που ενδέχεται να άφησαν πίσω οι δράστες.

Παράλληλα, εξετάζεται εάν τα περιστατικά συνδέονται μεταξύ τους, καθώς επίσης η περίπτωση να πρόκειται για οργανωμένη εγκληματική ομάδα που έχει υιοθετήσει τη συγκεκριμένη μέθοδο δράσης.

Η συγκεκριμένη πρακτική προκαλεί επιπλέον ανησυχία στους κατοίκους, καθώς η χρήση χημικών ουσιών στις εισόδους των κατοικιών δημιουργεί επιπλέον κινδύνους, πέρα από την ίδια τη διάρρηξη.

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