Τα πράγματα που μπορείς να κάνεις με τον σύντροφό σου πριν το σεξ

Η προετοιμασία για το σεξ δεν αφορά μόνο την εμφάνιση, αλλά και τη διάθεση, την άνεση και την επικοινωνία. Είτε πρόκειται για την πρώτη συνέυρεση με ένα νέο άτομο, είτε για μια μακροχρόνια σχέση, όσα κάνεις πριν από την ερωτική επαφή μπορούν να επηρεάσουν την εμπειρία.

Δεν είναι τυχαίο που σύμφωνα με έρευνα σε 2.000 Αμερικανούς ενήλικες που επικαλείται η New York Post, περισσότεροι από τους μισούς (56%) περιέγραψαν την πρώτη τους σεξουαλική εμπειρία με έναν/ μια νέο σύντροφο ως αμήχανη ή απογοητευτική. Τα καλά νέα είναι ότι υπάρχουν απλές συνήθειες που μπορούν να σε βοηθήσουν να νιώσεις πιο άνετα και να απολαύσεις περισσότερο τη στιγμή.

Επίλεξε τροφές που βοηθούν τη σεξουαλική υγεία



Αν και δεν υπάρχουν τροφές που αυξάνουν άμεσα τη λίμπιντο, ορισμένες μπορούν να υποστηρίξουν τη σεξουαλική λειτουργία. Το σπανάκι και τα πράσινα φυλλώδη λαχανικά, χάρη στο μαγνήσιο που περιέχουν, συμβάλλουν στην καλύτερη κυκλοφορία του αίματος, ενώ τα στρείδια είναι πλούσια σε ψευδάργυρο, μέταλλο σημαντικό για τη σεξουαλική υγεία.







Πέρασε ποιοτικό χρόνο με τον/ τη σύντροφό σου



Το καλό σεξ δεν ξεκινά απαραίτητα στην κρεβατοκάμαρα. Λίγος ποιοτικός χρόνος μαζί, χωρίς κινητά και περισπασμούς, μπορεί να ενισχύσει την οικειότητα και να δημιουργήσει το κατάλληλο κλίμα. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τα ζευγάρια που, λόγω της καθημερινότητας, νιώθουν ότι δεν συνδέονται ουσιαστικά μέσα στην ημέρα.

Κάνε λίγες διατάσεις και χαλάρωσε



Αν θέλεις να νιώσεις πιο άνετα κατά τη διάρκεια του σεξ, λίγες διατάσεις πριν από την επαφή μπορούν να βοηθήσουν το σώμα να χαλαρώσει και να μειώσουν τον κίνδυνο μικροτραυματισμών. Επίσης, λίγα λεπτά διαλογισμού ή βαθιών αναπνοών μπορούν να μειώσουν το άγχος και να σε βοηθήσουν να μπεις πιο εύκολα στη στιγμή.

Έχε τα απαραίτητα δίπλα σου



Η προετοιμασία κάνει το σεξ πιο ξέγνοιαστο. Φρόντισε να έχεις διαθέσιμη την κατάλληλη αντισύλληψη ή προφυλακτικά, ανάλογα με τις ανάγκες σου, ώστε να προστατεύεσαι τόσο από μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη όσο και από τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα. Είναι επίσης χρήσιμο να υπάρχει λιπαντικό, ειδικά αν αντιμετωπίζεις κολπική ξηρότητα ή απλώς θέλεις να κάνεις την επαφή πιο άνετη και απολαυστική.

Πηγή: govastileto.gr

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