Ηράκλειο: Έβαλε στο αυτοκίνητο της πρώην συντρόφου του συσκευή εντοπισμού!

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας στην Κρήτη, που απασχολούν τις αστυνομικές αρχές του νησιού.

Το τελευταίο κατεγράφη σε περιοχή του Δήμου Μαλεβιζίου, όπου ένας 23χρονος φόρεσε χειροπέδες, μετά από καταγγελία της 22χρονης πρώην συντρόφου του.

Ο νεαρός, αρνούμενος - προφανώς - τον χωρισμό τους, έφτασε στο σημείο να εγκαταστήσει συσκευή εντοπισμού μέσα στο αυτοκίνητό της, ώστε να μπορεί να την παρακολουθεί και να γνωρίζει πού βρίσκεται ανά πάσα στιγμή!

Ο 23χρονος, συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ηράκλειο: «Βούλιαξε» από κόσμο το λιμάνι – Πάνω από 32.000 επιβάτες σε ένα τριήμερο

Κρήτη: Διάσωση 26 μεταναστών από λέμβο εν μέσω ισχυρών ανέμων

Κρήτη: Από το γλέντι στο νοσοκομείο 15χρονος, μετά από κατανάλωση αλκοόλ



