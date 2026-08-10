ΟΦΗ: Πήρε τον 17χρονο Κωνσταντίνο Παπαδάκη από την Μπάγερ Λεβερκούζεν

Ο ΟΦΗ έκανε μια επένδυση για το μέλλον, καθώς έκλεισε τον Κωνσταντίνο Παπαδάκη από την Μπάγερ Λεβερκούζεν.



Ο 17χρονος διεθνής με την Εθνική Ελλάδας Κ17 αγωνίζεται ως στόπερ, αλλά και ως αμυντικός μέσος και έχει περάσει από τις ακαδημίες της Φορτούνα Ντίσελντορφ και της Λεβερκούζεν. Την περασμένη σεζόν αποτέλεσε ενεργό μέλος της Κ19 του γερμανικού συλλόγου, καταγράφοντας δύο συμμετοχές στο Youth League, απέναντι σε Μπενφίκα και Μάντσεστερ Σίτι.

Ο Παπαδάκης αναμένεται άμεσα στο Ηράκλειο και, εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, θα υπογράψει συμβόλαιο τριετούς διάρκειας.

Αρχικά προορίζεται για την Κ19 του ΟΦΗ, χωρίς να αποκλείεται να πάρει ευκαιρίες και στην πρώτη ομάδα, ανάλογα με την εξέλιξή του.



Ο Κωνσταντίνος Παπαδάκης είναι γεννημένος στις 27 Απριλίου 2009 στη Γερμανία και έχει μεγαλώσει ποδοσφαιρικά εκεί. Ξεκίνησε περίπου στα 5 του, στα 10 του πήγε στη Fortuna Düsseldorf και έμεινε εκεί περίπου τέσσερα χρόνια. Το 2023 τον απέκτησε η Bayer Leverkusen, αφού οι άνθρωποι της ακαδημίας τον είχαν παρακολουθήσει.

Στην Bayer Leverkusen U17 το 2025/26, ο Παπαδάκης είχε:

14 συμμετοχές



12 βασικές



999 λεπτά



3 γκολ

Δηλαδή περίπου 71 λεπτά ανά συμμετοχή και περίπου 1 γκολ ανά 333 λεπτά. Ήταν βασικό μέλος της U17.

Και μάλιστα τα 3 γκολ για έναν παίκτη που χαρακτηρίζεται αμυντικός είναι ένα θετικό επιθετικό στοιχείο.

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