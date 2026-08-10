Επιτήδειοι τηλεφωνούν ως υπάλληλοι του ΚΕΠ Γαζίου και ξαφρίζουν λογαριασμούς

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Ο Δήμος Μαλεβιζίου ενημερώνει τους πολίτες ότι έχουν καταγραφεί απόπειρες τηλεφωνικής εξαπάτησης, κατά τις οποίες άγνωστα άτομα επιχειρούν να παραπλανήσουν πολίτες, παριστάνοντας τους υπαλλήλους του ΚΕΠ Γαζίου.

Οι επιτήδειοι επικοινώνησαν τηλεφωνικά με πολίτες και, χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα την ιδιότητά τους ως υπάλληλοι του ΚΕΠ, επιχειρούν να αποσπάσουν προσωπικά και οικονομικά στοιχεία, όπως προσωπικά δεδομένα, στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών ή άλλες ευαίσθητες πληροφορίες.

Ο Δήμος Μαλεβιζίου εφιστά την ιδιαίτερη προσοχή των πολιτών και διευκρινίζει ότι ουδέποτε υπάλληλοι του ΚΕΠ Γαζίου ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας του Δήμου θα ζητήσουν τηλεφωνικά προσωπικά στοιχεία, κωδικούς, στοιχεία τραπεζικών λογαριασμών, αριθμούς καρτών ή άλλες ευαίσθητες οικονομικές πληροφορίες.

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