Έρχεται ολική έκλειψη ηλίου - Θα σκοτεινιάσει η μισή Ευρώπη

Ένα εντυπωσιακό ουράνιο φαινόμενο θα σημειωθεί στις 12 Αυγούστου, καθώς η Σελήνη θα περάσει ανάμεσα στη Γη και τον Ήλιο, καλύπτοντας πλήρως τον ηλιακό δίσκο σε συγκεκριμένες περιοχές. Πρόκειται για την ολική έκλειψη Ηλίου, η οποία θα γίνει ορατή σε τμήματα της Ευρώπης και αναμένεται να προσφέρει ένα μοναδικό θέαμα.

Κατά τη διάρκεια της ολικότητας, το φως της ημέρας θα περιοριστεί σημαντικά και ο ουρανός θα σκοτεινιάσει, ενώ θα γίνει ορατό το ηλιακό στέμμα, δηλαδή η εξωτερική ατμόσφαιρα του Ήλιου που συνήθως δεν φαίνεται εξαιτίας της έντονης φωτεινότητάς του. Η σκιά της Σελήνης θα διασχίσει μια διαδρομή περίπου 8.300 χιλιομέτρων, ξεκινώντας από την περιοχή της Αρκτικής και περνώντας στη συνέχεια πάνω από τη Γροιλανδία, την Ισλανδία, την Πορτογαλία και τη βόρεια Ισπανία.

Η διάρκεια της ολικότητας θα διαφέρει ανάλογα με το σημείο παρατήρησης. Στη Γροιλανδία θα ξεπεράσει τα δύο λεπτά, ενώ στη βόρεια Ισπανία θα είναι αρκετά μικρότερη και σε ορισμένα σημεία δεν θα ξεπεράσει τα 20 δευτερόλεπτα. Καθοριστικός παράγοντας για την παρατήρηση θα είναι φυσικά και ο καιρός.

Η έκλειψη αναμένεται να γίνει ιδιαίτερα σημαντική για την Ισπανία, καθώς θα είναι η πρώτη ολική έκλειψη Ηλίου που θα είναι ορατή από την ηπειρωτική χώρα εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα. Για την Ελλάδα το φαινόμενο δεν θα είναι ορατό ως ολική έκλειψη. Η επόμενη ολική έκλειψη Ηλίου θα πραγματοποιηθεί στις 2 Αυγούστου 2027, σύμφωνα με τη NASA.

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