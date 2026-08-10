Μανώλης Μπελαδάκης: «Πυρετώδεις προετοιμασίες για τη νέα σχολική χρονιά»

Ένα μήνα πριν ανοίξουν τα σχολεία, οι προετοιμασίες για να είναι όλα έτοιμα και στον νομό Ηρακλείου είναι πυρετώδεις.

Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου, κ. Εμμανουήλ Μπελαδάκης, μίλησε στο Ράδιο Κρήτη και τον Μανόλη Αργυράκη για την προετοιμασία ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς.

«Η στόχευσή μας είναι να είμαστε σε όλα προετοιμασμένοι και άψογα. Βέβαια υπάρχουν και οι περιπτώσεις εκπαιδευτικών που τελευταία στιγμή μπορεί να προκύψει κάτι, πχ μια αναρρωτική. Εμείς οφείλουμε να τα έχουμε προβλέψει όλα αυτά και να είμαστε προετοιμασμένοι και γι’ αυτό όσο γίνεται», ανέφερε ο κ. Μπελαδάκης.

Όπως επίσης ανέφερε, σήμερα (10/8) λήγουν οι αιτήσεις για να δηλώσουν περιοχές όσοι έχουν σειρά διορισμού, ενώ ίσως την Τρίτη (11/8) να αναρτηθούν οι προσωρινοί πίνακες. Στις 13 Αυγούστου θα γίνει η πρόσκληση για τους αναπληρωτές, οι οποίοι είναι περίπου 30.000 σε όλη τη χώρα.

Σε όλη την Ελλάδα υπάρχουν 5.487 κενές θέσεις στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς αντίστοιχος ήταν ο αριθμός των συνταξιοδοτήσεων εκπαιδευτικών.

Όσον αφορά το Ηράκλειο, ο αριθμός των σχολείων θα είναι ο ίδιος, με μια ελαφρά μείωση του μαθητικού πληθυσμού. Υπάρχει μια σταθεροποίηση στο Ηράκλειο, με μια μικρή μείωση σε ορίζοντα πενταετίας, περίπου 400 μαθητών. Μάλιστα, ενώ πλέον στα σχολεία φοιτούν και παιδιά μεταναστών, η μείωση συνεχίζει να υφίσταται.

«Η εικόνα στο Ηράκλειο είναι καλύτερη σε σχέση με άλλους νομούς της χώρας, γιατί υπάρχουν δουλειές και κρατάει την οικονομική του κινητικότητα ώστε να κάνουν τα ζευγάρια παιδιά και να μην υπάρχει ραγδαία μείωση», τόνισε ο κ. Μπελαδάκης.

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