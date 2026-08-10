Μαρία Καρυστιανού: «Δεν μπορώ να δεχτώ εκβιασμούς – Θέλουμε κάθαρση»

Στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης βρίσκεται το τελευταίο διάστημα η εσωτερική λειτουργία του κινήματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», οι αποχωρήσεις προσώπων που είχαν βρεθεί κοντά στην προσπάθεια, αλλά και οι καταγγελίες για πιέσεις και παρεμβάσεις.

Η Μαρία Καρυστιανού, απαντώντας στις επικρίσεις, επιχειρεί να δώσει τη δική της απάντηση, για όσα συμβαίνουν στο εσωτερικό του εγχειρήματος, απορρίπτοντας τις κατηγορίες, περί προσωποπαγούς και αυταρχικού κόμματος και υποστηρίζοντας ότι η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», ακολουθεί έναν διαφορετικό τρόπο πολιτικής οργάνωσης, μακριά από τις λογικές των παραδοσιακών παλαιοκομματικών μηχανισμών.

Παράλληλα, αναφέρεται στις αποχωρήσεις και στις δημόσιες καταγγελίες, αφήνοντας αιχμές για πρόσωπα που, όπως υποστηρίζει, μπορεί να προσέγγισαν το εγχείρημα με διαφορετικές επιδιώξεις ή και δολιότητα, ενώ περιγράφει και περιστατικά που κατά την ίδια, δημιούργησαν ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο κάποιοι άνθρωποι εμφανίστηκαν κοντά στην ηγεσία.

Η ίδια υποστηρίζει ότι η προσπάθεια παραμένει προσηλωμένη στις αρχικές της Αρχές και ξεκαθαρίζει πως δεν επιδιώκει τη δημιουργία ενός ακόμη κόμματος με τα χαρακτηριστικά του παλαιοκομματικού συστήματος, αλλά μια ευρύτερη πολιτική παρέμβαση με στόχο, όπως λέει, τη συνολική αναδιάρθρωση της χώρας, από τη Δικαιοσύνη και τους θεσμούς έως τον τρόπο λειτουργίας του κράτους.

«Δεν μας προσέγγισαν μόνο καλοπροαίρετοι άνθρωποι»

«Άραγε έχουμε παραιτήσεις και αποχωρήσεις και από άλλα κόμματα; Εμείς ανοίξαμε το κόμμα μας σε όλους τους πολίτες. Δεν μπήκαν μόνο καλοπροαίρετοι άνθρωποι. Το να συκοφαντείς, να λασπολογείς και να βλέπεις πώς λειτουργεί το σύστημα από έναν άνθρωπο, που συνεργάστηκες, «γεννά» ερωτήματα. Εμείς δεν παρεκκλίνουμε από τις κόκκινες γραμμές μας. Ο στόχος μας δεν είναι να κάνουμε κίνημα. Είναι η συνολική αναδιάρθρωση της χώρας στη Δικαιοσύνη, στους θεσμούς, σε όλα».

«Δεν λειτουργούμε με καρέκλες και με τον τρόπο του παλαιοκομματικού συστήματος»



Αναφερόμενη στις επικρίσεις περί αυταρχικής και προσωποπαγούς λειτουργίας, η κ. Καρυστιανού, απορρίπτει την εικόνα ενός κλειστού μηχανισμού και υποστηρίζει ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται συλλογικά και δημοκρατικά.

«Λένε σε επιστολή τους και οι 22 ότι είμαστε απολυταρχικό, προσωποπαγές κόμμα και ότι υπάρχει ένα διευθυντήριο. Το σύστημα δεν μπορεί να επιτρέψει εύκολα αυτόν τον σκοπό. Θέλουμε να βάλουμε ανθρώπους να λογοδοτήσουν, ίσως και να πάνε φυλακή. Οπότε εγώ δέχτηκα πίεση από το σύστημα, πολύ μεγάλη.

Στελέχη δεν έχουμε. Έχουμε μέλη του Τιμητικού Συμβουλίου. Δεν λειτουργούμε με καρέκλες, με το παλαιοκομματικό σύστημα. Προφανώς παίρνουμε τις αποφάσεις μαζί. Δεν είναι εγγεγραμμένοι στο κίνημα. Εγώ κάποιους δεν τους ξέρω. Αυτό δείχνει δολιότητα; Όλα γίνονται με δημοκρατικό τρόπο».

«Δεν μπορώ να δεχτώ εκβιασμούς – Θέλουμε κάθαρση»

Η ίδια αναφέρεται και στις αποχωρήσεις προσώπων που είχαν βρεθεί κοντά στο εγχείρημα, αφήνοντας αιχμές για ενδεχόμενες σκοπιμότητες.



«Εγώ δεν μπορώ να δεχτώ εκβιασμούς από ανθρώπους που είναι δίπλα στο κίνημα. Προφανώς υπάρχουν άλλοι σκοποί. Θέλουμε κάθαρση.

Μπορεί κάποιοι να μας πλησίασαν επειδή είμαστε δύο γυναίκες και σκέφτηκαν ότι θα μας εκβιάσουν, ότι θα μας επηρεάσουν. Ας μη μετράμε μόνο αυτούς που απομακρύνονται. Αλλά εγώ θα περίμενα από τον δημοσιογράφο Αυγερινό, να μας δώσει αποδεικτικά στοιχεία. Τον καλώ δημόσια, να αποδείξει αυτά που ισχυρίζεται.

Εμένα προσωπικά με αιφνιδίασε. Την προηγούμενη μέρα ήμασταν μαζί. Μετά ο Αυγερινός αποχώρησε, και ένα όλο ολόκληρο σύστημα μέσα σε 2 ώρες κινητοποιήθηκε υπέρ του σε όλη την επαρχία. Αν μη τι άλλο, περίμενα καθαρή εξήγηση. Εγώ είμαι έτσι ως άνθρωπος. Δεν έχουν όλοι το ψυχικό σθένος, να μείνουν μέχρι τέλους».

«Είχαμε καταλάβει τι γίνεται και το αφήσαμε να βγει μπροστά»

Για τις εσωτερικές αναταράξεις και τις επιπτώσεις που μπορεί να είχαν στην εικόνα του εγχειρήματος, η κ. Καρυστιανού, υποστηρίζει ότι η εξέλιξη αυτή δεν προκάλεσε ζημιά, αλλά αντίθετα λειτούργησε συσπειρωτικά.

«Είχαμε καταλάβει τι γίνεται και το αφήσαμε να βγει μπροστά. Αυτό δεν έκανε κακό, αντιθέτως μας συσπείρωσε.

Δεν θα μιλήσω για τις δημοσκοπήσεις. Εμείς κάνουμε άτυπες δημοσκοπήσεις, από τα ερεθίσματα που λαμβάνουμε από τον κόσμο. Είμαστε μέρος της κοινωνίας».

Η συνεργασία με τον δημοσιογράφο Θανάση Αυγερινό και η διαφορετική οπτική

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει η κ. Καρυστιανού και στον ρόλο του δημοσιογράφου Θανάση Αυγερινού, ο οποίος είχε αναλάβει την επικοινωνιακή πολιτική του εγχειρήματος.

«Ο Αυγερινός ήρθε σε εμάς. Δεν τον αναζητήσαμε. Μας είχε δει. Όποιος με βλέπει, ξέρει ότι λέω τα ίδια. Ήρθε, γνωρίζοντας το πλαίσιο λειτουργίας του κόμματος και ανέλαβε την επικοινωνία. Ήταν φυσικό ότι θα το αναλάβει εκείνος. Αυτό δεν σημαίνει ότι εγώ, που δεν είμαι δημοσιογράφος, δεν είδα ότι το επικοινωνιακό κομμάτι, δεν πηγαίνει καλά.

Όλοι από το Πολιτικό Συμβούλιο, εξέφρασαν παράπονα. Ο Αυγερινός λειτουργούσε υπό το πρίσμα μιας δικής του τακτικής. Σκεφτήκαμε να προχωρήσουμε στη σύσταση ενός γραφείου Τύπου. Είχε ενημερωθεί ότι θα γίνει γραφείο Τύπου. Η απόφαση ελήφθη σε συνάντηση του Πολιτικού Συμβουλίου».

«Δεν είμαι μόνο η μητέρα της Μάρθας»

Η κ. Καρυστιανού, υποστηρίζει ότι η ίδια δεν αποδέχεται την κριτική περί αδιαφάνειας και επιμένει ότι η πολιτική της παρουσία, δεν μπορεί να περιορίζεται στην ιδιότητα της μητέρας της Μάρθας, αλλά συνδέεται με τη θεσμική και πολιτική εκπροσώπηση που έχει αναλάβει.

«Εγώ δεν καταλαβαίνω τι εννοούν όταν μιλούν για αδιαφάνεια ή ότι έχουμε απομακρυνθεί από τις αρχές της διακήρυξης. Εγώ δεν είμαι μόνο η μητέρα της Μάρθας που χάθηκε και δέχεται τη στηλίτευση, και παραμένει focus (επικεντρωμένη) στη νομική της εκπροσώπηση.

Μου ήρθε καταγγελία ότι έρχονται κάποιοι, βγάζουν φωτογραφίες μαζί μας, γίνονται γνωστοί στο σύστημα, μετά τους πλησιάζει το σύστημα και γίνεται ό,τι γίνεται».

Σε ό,τι αφορά τη συγκρότηση των τοπικών οργανώσεων, η κ. Καρυστιανού περιγράφει ένα μοντέλο που, όπως υποστηρίζει, διαφοροποιείται από τις παραδοσιακές κομματικές δομές.

«Στις τοπικές οργανώσεις θέλουμε να απομακρυνθούμε από τον παλαιοκομματικό μηχανισμό των εκλογών. Δεν μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Κάνουμε μικρές τοπικές κοινωνίες, όπου όλοι συνεισφέρουμε ό,τι μπορούμε. Δεν μοιράζουμε ρόλους και καρέκλες».

«Τέλος Αυγούστου το αναλυτικό μας πρόγραμμα»

Κλείνοντας, περιγράφει τα επόμενα βήματα και τον σχεδιασμό για την παρουσίαση του προγράμματος και των θέσεων του εγχειρήματος.

«Εμείς δημιουργηθήκαμε για να πράξουμε. Τέλος Αυγούστου, θα έχουμε το συνολικό πρόγραμμα και τις προγραμματικές θέσεις σε τελική μορφή. Στη ΔΕΘ θα ενημερωθεί ο κόσμος για το πρόγραμμα και οι προτάσεις μας θα παρουσιαστούν στην τελική τους μορφή».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κόμμα Καρυστιάνου: Αποχωρεί ο Ν. Μπρουτζάκης καταγγέλλοντας "κλειστή κάστα" και φίμωση

Άκης Σκέρτσος: Από το 2018 έως το 2025 οι καταθέσεις φυσικών προσώπων αυξήθηκαν