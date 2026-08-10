«Κάνε έναν αστείο χορό»: Βενζινάδικο έκανε έκπτωση σε όσους χόρευαν μέχρι το ταμείο (βίντεο)

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Ένα βενζινάδικο αποφάσισε να προσφέρει μια διαφορετική προσφορά στους πελάτες του: έκπτωση στα καύσιμα για όσους ήταν πρόθυμοι να... χορέψουν μέχρι το ταμείο.

Οι εργαζόμενοι ήθελαν, όπως εξήγησαν, να κάνουν τους πελάτες τους να χαμογελάσουν σε μια περίοδο κατά την οποία η μέση τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ έχει ξεπεράσει τα 4 δολάρια ανά γαλόνι.

«Κάνε έναν αστείο χορό μπαίνοντας»

Για μία μόνο ημέρα, οι πελάτες μπορούσαν να κερδίσουν 5 δολάρια έκπτωση στη βενζίνη, αρκεί να άφηναν στην άκρη τις αναστολές τους και να χόρευαν μπαίνοντας στο κατάστημα. Αν, μάλιστα, οι υπάλληλοι εντυπωσιάζονταν από τις χορευτικές τους κινήσεις, η έκπτωση μπορούσε να φτάσει τα 10 δολάρια.

«Κάνε έναν αστείο χορό μπαίνοντας», έγραφε η πινακίδα στην πόρτα, ενώ από κάτω μια χειρόγραφη σημείωση συμπλήρωνε: «10 δολάρια αν μας αρέσει πραγματικά».

Δεκάδες πελάτες δεν έχασαν την ευκαιρία και αποφάσισαν να επιδείξουν τις πιο… περίεργες χορευτικές τους φιγούρες, με τις κάμερες ασφαλείας να καταγράφουν τις ξεκαρδιστικές στιγμές.

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