«Κάνε έναν αστείο χορό»: Βενζινάδικο έκανε έκπτωση σε όσους χόρευαν μέχρι το ταμείο (βίντεο)

Ένα βενζινάδικο αποφάσισε να προσφέρει μια διαφορετική προσφορά στους πελάτες του: έκπτωση στα καύσιμα για όσους ήταν πρόθυμοι να... χορέψουν μέχρι το ταμείο.
Οι εργαζόμενοι ήθελαν, όπως εξήγησαν, να κάνουν τους πελάτες τους να χαμογελάσουν σε μια περίοδο κατά την οποία η μέση τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ έχει ξεπεράσει τα 4 δολάρια ανά γαλόνι.
«Κάνε έναν αστείο χορό μπαίνοντας»
Για μία μόνο ημέρα, οι πελάτες μπορούσαν να κερδίσουν 5 δολάρια έκπτωση στη βενζίνη, αρκεί να άφηναν στην άκρη τις αναστολές τους και να χόρευαν μπαίνοντας στο κατάστημα. Αν, μάλιστα, οι υπάλληλοι εντυπωσιάζονταν από τις χορευτικές τους κινήσεις, η έκπτωση μπορούσε να φτάσει τα 10 δολάρια.
«Κάνε έναν αστείο χορό μπαίνοντας», έγραφε η πινακίδα στην πόρτα, ενώ από κάτω μια χειρόγραφη σημείωση συμπλήρωνε: «10 δολάρια αν μας αρέσει πραγματικά».
Δεκάδες πελάτες δεν έχασαν την ευκαιρία και αποφάσισαν να επιδείξουν τις πιο… περίεργες χορευτικές τους φιγούρες, με τις κάμερες ασφαλείας να καταγράφουν τις ξεκαρδιστικές στιγμές.
@gasstationantics When people ask why we stay working here...it's because of these customers ❤️ #dance #gasstation #customerservice ♬ Canned Heat - Jamiroquai
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