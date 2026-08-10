Σαρακήνικο: Καλούνται για εξηγήσεις χειριστής και ιδιοκτήτης ελικοπτέρου -«Δεν κινδύνευσε κανείς»

Σε εξηγήσεις καλεί η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας τον χειριστή και τον ιδιοκτήτη του ελικοπτέρου που προσγειώθηκε στο Σαρακήνικο της Μήλου, σε ένα πρωτοφανές περιστατικό που έχει προκαλέσει αντιδράσεις και βρίσκεται πλέον στο «μικροσκόπιο» των αρμόδιων Αρχών.

Η προσγείωση πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 7 Αυγούστου, με τους τουρίστες που επέβαιναν στο ελικόπτερο να αποβιβάζονται και, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, να κατευθύνονται προς τη θάλασσα προκειμένου να κάνουν το μπάνιο τους. Στη συνέχεια, αναχώρησαν από το σημείο και πάλι με το ελικόπτερο.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε περιοχή όπου βρίσκονταν λουόμενοι και επισκέπτες, γεγονός που προκάλεσε εύλογα ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η προσγείωση.

«Δεν... κινδύνευσε κανείς», η απίστευτη δικαιολογία του χειριστή

Ο Τζωρτζ Χιωτάκης, χειριστής ελικοπτέρου, υποστηρίζει πως ο χειριστής τον διαβεβαίωσε από την πλευρά του ότι τη στιγμή της προσγείωσης δεν υπήρχε κανένας λουόμενος στο συγκεκριμένο σημείο και επιμένει ότι η κίνησή του δεν έθεσε κανέναν σε κίνδυνο.

«Δεν κινδύνευσε κανείς», υποστηρίζει ο χειριστής, σημειώνοντας ότι το σημείο στο οποίο κατέβηκε το ελικόπτερο αντιμετωπίστηκε ως πεδίο προσγείωσης και όχι ως ελικοδρόμιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο χειριστής φέρεται επίσης να είχε ζητήσει άδεια από τον Πύργο Ελέγχου της Μήλου και αυτή να του δόθηκε. Το κατά πόσο αυτό συνέβη και υπό ποιες ακριβώς προϋποθέσεις αναμένεται να αποσαφηνιστεί από την έρευνα και τις σχετικές απομαγνητοφωνήσεις των επικοινωνιών.

Ο κ. Χιωτάκης, μιλώντας στον Alpha επισημαίνει ότι ο κυβερνήτης ενός ελικοπτέρου έχει υποχρέωση να καταθέτει σχέδιο πτήσης, ενώ θέτει ζήτημα σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τα σημεία στα οποία μπορούν να πραγματοποιούνται προσγειώσεις.

Προανάκριση από τον Εισαγγελέα Σύρου

Παράλληλα, ο Εισαγγελέας Σύρου έχει δώσει εντολή για τη διενέργεια προανάκρισης, προκειμένου να εξεταστεί εάν από το περιστατικό προκύπτουν παραβάσεις του αεροπορικού δικαίου ή άλλες ποινικώς κολάσιμες πράξεις.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ στο πλαίσιο της έρευνας θα ελεγχθεί και το σχέδιο πτήσης του ελικοπτέρου, ενώ θα διερευνηθεί και ο ρόλος του πύργου ελέγχου της Μήλου.

Στο επίκεντρο η προσγείωση στο Σαρακήνικο

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται πλέον και το κατά πόσο το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο αφήνει περιθώρια ως προς την επιλογή χώρων προσγείωσης ελικοπτέρων.

Ο χειριστής επικαλείται το Προεδρικό Διάταγμα 19 και ειδικότερα το άρθρο 12 σχετικά με τις προσγειώσεις ελικοπτέρων, σύμφωνα με το οποίο, όπως υποστηρίζει, καθοριστικό ρόλο έχουν η κρίση του κυβερνήτη ως προς την καταλληλότητα και την ασφάλεια του χώρου και η άδεια του ιδιοκτήτη του.

Το ερώτημα, ωστόσο, στην περίπτωση του Σαρακήνικου είναι ιδιαίτερο, καθώς πρόκειται για δημόσια περιοχή εξαιρετικού φυσικού κάλλους και όχι για έναν ιδιωτικό χώρο στον οποίο είναι αυτονόητο ποιος μπορεί να παράσχει σχετική άδεια.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον χειριστή, στο σχετικό πλαίσιο δεν υπάρχει σαφής αναφορά για το τι ισχύει όταν πρόκειται για δημόσιες ή προστατευόμενες περιοχές, στοιχείο που κατά τον ίδιο αναδεικνύει ένα νομικό κενό.

Ο Τζωρτζ Χιωτάκης αναφέρει ακόμη ότι σημαντικό ποσοστό των ελικοδρομίων που λειτουργούν στην Ελλάδα δεν καλύπτει όλες τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, κάνοντας λόγο ακόμη και για ποσοστό της τάξης του 60%.

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