Δήμος Χανίων: Εγκαινιάστηκε το ποδηλατοδρόμιο στα Καθιανά

Σε κλίμα συγκίνησης και ενθουσιασμού, παρουσία πλήθους κόσμου, εκπροσώπων της πολιτικής και αυτοδιοικητικής ζωής του τόπου και ανθρώπων του αθλητισμού, πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του Ποδηλατοδρομίου Χανίων στα Καθιανά Ακρωτηρίου. Ένα έργο-ορόσημο για τον ελληνικό αθλητισμό παραδόθηκε πλήρως λειτουργικό σε αθλητές, σωματεία και πολίτες, βάζοντας οριστικό τέλος σε μια εκκρεμότητα που ταλαιπώρησε τον τόπο για περισσότερα από είκοσι χρόνια.

Το Ποδηλατοδρόμιο Χανίων, σχεδιασμένο ως αντισταθμιστικό έργο των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, παρέμεινε επί δύο και πλέον δεκαετίες ανενεργό, με σοβαρές κατασκευαστικές αστοχίες, χωρίς να λειτουργήσει ούτε μία ημέρα. Η οριστική λύση δρομολογήθηκε από τον Δήμο Χανίων με τη μεθοδική ωρίμανση των μελετών και την εξασφάλιση της χρηματοδότησης: τον Σεπτέμβριο του 2023 υπογράφηκε η σύμβαση του έργου «Στρατηγική Ανάπλαση Περιοχής Ποδηλατοδρομίου Δήμου Χανίων», προϋπολογισμού που προσεγγίζει τα 8 εκατομμύρια ευρώ, με χρηματοδότηση εξ ολοκλήρου από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το έργο ολοκληρώθηκε εντός του χρονοδιαγράμματος, χωρίς καθυστερήσεις.

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Το Ποδηλατοδρόμιο Χανίων αποτελεί σήμερα το μοναδικό ποδηλατοδρόμιο αγωνιστικών προδιαγραφών που βρίσκεται σε λειτουργία στη χώρα. Ήδη, τον περασμένο Ιούνιο, φιλοξένησε για πρώτη φορά το βασικό στάδιο προετοιμασίας της Εθνικής Ομάδας Ποδηλασίας Πίστας, με τη συμμετοχή 22 αθλητών και αθλητριών, ενώ ο δις Παγκόσμιος Πρωταθλητής Κωνσταντίνος Λιβανός χαρακτήρισε την πίστα «εγκατάσταση διεθνών προδιαγραφών».

Στην ομιλία του, ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης, υπογράμμισε: «Απόψε, στα Καθιανά, δεν κόβουμε απλώς μια κορδέλα. Βάζουμε τέλος σε μια εκκρεμότητα είκοσι και πλέον ετών και δίνουμε στην πόλη μας, στην Κρήτη και σε ολόκληρη την ελληνική ποδηλασία αυτό που της έλειπε: μια σύγχρονη, ζωντανή, λειτουργική αγωνιστική πίστα. Κανένα έργο δεν είναι καταδικασμένο, όταν υπάρχουν σχέδιο, επιμονή και συμμαχίες. Σήμερα, η καρδιά της ελληνικής ποδηλασίας πίστας χτυπά εδώ, στα Χανιά».

Ο Δήμαρχος αναφέρθηκε ιδιαίτερα στη βαθιά αναπτυξιακή διάσταση του έργου, σημειώνοντας ότι υπάρχουν ήδη προτάσεις για τη λειτουργία του ως προπονητικού κέντρου που θα προσελκύει εθνικές ομάδες από όλο τον κόσμο, αξιοποιώντας τις τεχνικές προδιαγραφές της εγκατάστασης και τις μοναδικές συνθήκες προπόνησης που προσφέρει η Κρήτη — το κλίμα, το ανάγλυφο, το φως της. Όπως τόνισε, το Ποδηλατοδρόμιο εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική ενίσχυσης του αθλητικού τουρισμού, με σημαντικά οφέλη για την περιοχή του Ακρωτηρίου, και αποτυπώνει τη συνολική πορεία του Δήμου Χανίων, με έργα που υλοποιούνται σε κάθε γωνιά του και ξεπερνούν συνολικά τα 300 εκατομμύρια ευρώ.

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Ο κ. Σημανδηράκης ευχαρίστησε θερμά όλους όσοι συνέβαλαν στην ολοκλήρωση του έργου: τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού Στέλιο Μιχαηλάκη και τον Αντιδήμαρχο Τεχνικής Υπηρεσίας Μιχάλη Καλογριδάκη, τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου, κ Ευθυμίου,και τα στελέχη της, τα στελέχη του Τμήματος Αθλητισμού, τον ΔΕΔΗΕ Χανίων και τον Αν. Διευθυντή κ. Παπαγιαννάκη, την ανάδοχο εταιρεία για την άρτια και εμπρόθεσμη εκτέλεση, τη βουλευτή Χανίων Ντόρα Μπακογιάννη για την καθοριστική συμβολή της στην εξασφάλιση της χρηματοδότησης, τον Περιφερειάρχη Κρήτης Σταύρο Αρναουτάκη για την έμπρακτη στήριξή του, τον τότε αρμόδιο για το Ταμείο Ανάκαμψης Υπουργό Θεόδωρο Σκυλακάκη και τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την πολιτική βούληση που κατέστησε δυνατή την ένταξη και τη χρηματοδότηση του έργου. Ευχαρίστησε, ακόμη, τη Δημοτική Κοινότητα Αρωνίου και τους κατοίκους της περιοχής για την υπομονή τους, καθώς και τα ιστορικά αθλητικά σωματεία του τόπου, τον Ποδηλατικό Όμιλο Χανίων «Τάλως» και τον Α.Ο. «Κύδων», που επί δύο δεκαετίες κράτησαν ζωντανό το αίτημα για τη λειτουργία της πίστας.

Ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή της εκδήλωσης αποτέλεσε η αναφορά στο λευκό ποδήλατο που τοποθετήθηκε στο ισόγειο της εγκατάστασης, μαζί με αναμνηστική πλακέτα, στη μνήμη των Χανιωτών ποδηλατών που έφυγαν νωρίς από τη ζωή: του Εμμανουήλ Αγριμάκη, του Νικόλαου Μπιτσάκη και του Νικόλαου Χαβρέ. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος, «το Ποδηλατοδρόμιο δεν είναι μόνο μια αθλητική εγκατάσταση, είναι και ένα “σπίτι μνήμης”».

Παρόντες στην τελετή ηταν η βουλευτής Χανίων κ. Ντόρα Μπακογιάννη, ο βουλευτής Χανίων κ. Αλέξανδρος Μαρκογιαννάκης, ενώ χαιρετισμούς απηύθυναν ο Αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας Βασίλης Διαμαντόπουλος και ο Πρόεδρος του ποδηλατικού σωματείου «Τάλω».

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