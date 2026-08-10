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ΚΡΗΤΗ

Χωρίς ρεύμα το Καστρί της Βιάννου

διακοπή ρεύματος
clock 12:21 | 10/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έχει μείνει το Καστρί του Δήμου Βιάννου, μετά από ζημιά που προκλήθηκε σε καλώδια της ΔΕΗ σε στύλους της περιοχής λόγω του αέρα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που υπάρχει, τα συνεργεία εργάζονται για την αποκατάσταση της βλάβης, η οποία εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί μέσα στις επόμενες τρεις ώρες.

Η διακοπή επηρεάζει σπίτια αλλά και επιχειρήσεις της περιοχής, που περιμένουν την επαναφορά της ηλεκτροδότησης.

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