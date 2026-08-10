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GOSSIP - LIFESTYLE

Η Μαρίνα Βερνίκου για το βίντεο που είχε δημοσιεύσει με τον λαγοκέφαλο

βερνίκου
clock 12:00 | 10/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Μαρίνα Βερνίκου ανέβασε ένα βίντεο με έναν λαγοκέφαλο στο χέρι, προτρέποντας τους διαδικτυακούς της φίλους να μη φοβούνται το διάσημο για τα δαγκώματά του ψαριού.

Η ίδια θέλησε να δώσει κάποιες διευκρινίσεις καθώς το βίντεο της προκάλεσε αντιδράσεις.

«Επειδή το βίντεο έχει πάρει μεγάλη έκταση θέλω να διευκρινίσω ότι ο συγκεκριμένος λαγοκέφαλος δε βρέθηκε σε παραλία ούτε κοντά σε κάποιο νησί. Τον βρήκαμε ανοιχτά στο πέλαγος, νεκρό, αφού τον είχε πετάξει ψαράς. Το διευκρινίζω για να μη δημιουργείται άδικα φόβος», έγραψε στην ανάρτησή της η Μαρίνα Βερνίκου.

βερνίκου

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