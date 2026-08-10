Φωτιά στον Κουβαρά: Η στιγμή που ρεπόρτερ της ΕΡΤ σώζει χελώνα (βίντεο)

Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει στον Κουβαρά Αττικής, η οποία έχει προκαλέσει ζημιές σε κτηνοτροφικές μονάδες και αποθήκη, ενώ καίει δασικές εκτάσεις.

Ωστόσο, μέσα στην πύρινη λαίλαπα καταγράφηκε και μια συγκινητική στιγμή όταν ο δημοσιογράφος της ΕΡΤnews, Σπύρος Δαρσινός, την ώρα που μετέδιδε τις τελευταίες πληροφορίες από τη φωτιά, εντόπισε μια χελώνα ανάμεσα στα χόρτα. Αμέσως διέκοψε για λίγο τη μετάδοση και έσπευσε να την απομακρύνει από το σημείο.

Το ζώο ήταν ζωντανό, ωστόσο έφερε εγκαύματα στα πλευρά και στα πόδια του. Ο δημοσιογράφος το πήρε στα χέρια του και συνέχισε τη μετάδοση, αναζητώντας παράλληλα ένα ασφαλές σημείο για να το μεταφέρει.

«Το χειρότερο σε αυτήν την κατάσταση είναι ότι δεν μπορούμε να δούμε ποιο σημείο είναι ασφαλές λόγω της κίνησης των ανέμων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

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