Η τελευταία συνέντευξη του Νίκου Καλογερόπουλου

ΟΝίκος Καλογερόπουλοςπαραχώρησε την τελευταία του τηλεοπτική συνέντευξη στην εκπομπή Πρωινό και είχε αναφέρθεί στην απόφασή του να εγκαταλείψει την Αθήνα και να εγκατασταθεί μόνιμα στην Κυπαρισσία. Ο αγαπημένος ηθοποιός "έφυγε" από τη ζωή στα 74 του χρόνια.

Αφορμή στάθηκε η κατάσταση του παλιού σιδηροδρομικού σταθμού της πόλης, ο οποίος είχε μετατραπεί σε σκουπιδότοπο και παρουσίαζε μια εικόνα εγκατάλειψης που τον ενόχλησε έντονα. Παίρνοντας την κατάσταση πατριωτικά, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, αποφάσισε να αναστήσει το σημείο και να καλύψει το πολιτιστικό κενό της περιφέρειας δημιουργώντας το Τρενοτεχνείο.

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