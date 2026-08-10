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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πάτρα: Παιδί 2,5 ετών έπεσε από μπαλκόνι, δέντρο ανέκοψε την πτώση του

παιδί - νοσηλεία
clock 13:07 | 10/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας στην Παραλία Πατρών, όταν παιδί 2,5 ετών έπεσε από μπαλκόνι, υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες.

Η πτώση του παιδιού ανακόπηκε από δέντρο, γεγονός που φαίνεται πως περιόρισε σημαντικά τη σφοδρότητα της πρόσκρουσης.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες κινητοποιήθηκαν άμεσα και το παιδί μεταφέρθηκε αρχικά στο «Καραμανδάνειο» Νοσοκομείο Παίδων της Πάτρας.

Στη συνέχεια, κρίθηκε απαραίτητη η διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο, ώστε να υποβληθεί σε περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις και να εκτιμηθεί η κατάστασή του.

Δεν κινδυνεύει η ζωή του παιδιού

Σύμφωνα με το apohxos.gr, η ζωή του 2,5 ετών παιδιού δεν διατρέχει κίνδυνο.

Οι γιατροί συνεχίζουν τον έλεγχο και παρακολουθούν την κατάσταση της υγείας του, ώστε να διαπιστωθεί εάν έχει υποστεί τραυματισμούς από την πτώση.

Οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί βρέθηκε στο κενό από το μπαλκόνι.

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