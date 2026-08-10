Πάρος: Την ευθύνη στους γονείς ρίχνει ο ιδιοκτήτης του Beach Bar – «Αφήνουν μόνα τους τα παιδιά τους»

Την ευθύνη στους γονείς ρίχνει ο ιδιοκτήτης του Beach Bar στην Πούντα στην Πάρο, που η συνέβη η τραγωδία με τον 4χρονο, ο οποίος έχασε τη ζωή του πέφτοντας στην πισίνα του καταστήματος.

Υπενθυμίζεται πως ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης είχε δηλωθεί και ως ναυαγοσώστης με τους γονείς να τον κατηγορούν πως δεν βρισκόταν στη θέση του και πως εάν έκανε τη δουλειά του το δυστύχημα θα είχε αποτραπεί. «Αν ήταν κάποιος πάνω από την πισίνα δεν θα είχα θρηνήσει το παιδί μου…», ανέφερε ο πατέρας.

Τι ευθύνη στους γονείς ρίχνει ο ιδιοκτήτης του Beach Bar

Από την πλευρά του, ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης ισχυρίζεται πως όλα είναι νόμιμα στην επιχείρηση και ρίχνει την ευθύνη στους γονείς «στις μανάδες και τους πατεράδες που αφήνουν μόνα τους τα παιδιά τους». Μάλιστα – αναφερόμενος προσωπικά στον πατέρα του 4χρονου – υποστηρίζει πως είχε επισκεφτεί και πάλι το Beach Bar πριν από λίγο καιρό και είχε αφήσει ξανά τα παιδιά μόνα τους με αποτέλεσμα να του γίνει παρατήρηση από τον ίδιο.

«Τα πάντα είναι νόμιμα, 27 χρόνια μαγαζί. 27 χρόνια μαγαζί και δεν έχει γίνει ποτέ τίποτα. Μαλώναμε με τον κόσμο καθημερινά, με τις μανάδες και τους πατεράδες γιατί αφήνουν τα παιδιά τους μόνα τους κάθε μέρα. Τους βγάζω έξω και γίνομαι ο κακός και ανεβάζουν στις σελίδες επάνω τα χίλια δύο… Λυπούμαστε για αυτό που συνέβη και σήμερα είχαμε κλειστό το μαγαζί μες στο full της σεζόν για το παιδάκι αυτό», δήλωσε ο ιδιοκτήτης του Beach Bar και πρόσθεσε:

«Το ζευγάρι δεν ήταν κοντά. Ήταν σε ένα τραπέζι που καθόντουσαν κάτω σε ένα άλλο σνακ μπαρ, δεν τους είδα. Ο πατέρας είχε ξανάρθει πριν από ένα μήνα και με τον τρόπο μας προσπαθήσαμε να τον διώξουμε. Έλειπε περίπου μισή ώρα, 45 λεπτά. Τα είχε αφήσει και ήταν στις τουαλέτες μέσα. Και πήρα την ευθύνη και πάω και του λέω έχει δύο παιδάκια κάτω, τα έχεις αφήσει τι κάνει και εμείς είχαμε έναν άνθρωπο για να κοιτάει τα παιδιά».

Τι προβλέπει ο νόμος για την παρουσία ναυαγοσώστη

Την ίδια ώρα, στο ζήτημα του θεσμικού πλαισίου για τη ναυαγοσωστική κάλυψη ο Νίκος Γιοβανίδης, διευθυντής Ελληνικής Ναυαγοσωστικής Ακαδημίας και υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων της Ένωσης Σχολών Ναυαγοσωστικής Ελλάδος, μιλώντας στην «Κοινωνία Ώρα MEGA», ανέφερε:

«Αυτό που πρέπει να πούμε και να μάθει ο κόσμος είναι ότι όλες οι πισίνες ανεξαρτήτου βάθους πρέπει να έχουν ναυαγοσώστη. Υπάρχει ο μύθος ότι κάτω από ενάμιση μέτρο δεν χρειάζεται ναυαγοσώστης. Νομίζω ότι πλέον μαθαίνουμε όλοι και με το χθεσινό που έγινε αυτό με το τετράχρονο ότι οι πισίνες θα πρέπει να έχουν ναυαγοσώστη ανεξαρτήτως βάθους».

«Ο νόμος ορίζει ότι ο ναυαγοσώστης πρέπει να είναι από δεκαοχτώ έως και εξήντα πέντε. Για να δώσω απάντηση για την ηλικία που αναφέρατε προηγουμένως. Εξήντα είναι για τον ναυαγοσώστη ακτής. Ο ναυαγοσώστης πισίνας είναι μέχρι εξήντα πέντε χρόνων. Εννοείται ότι μετά τα πενήντα πέντε πρέπει να περνάει έξι γιατρούς κάθε χρόνο. Και να ελέγχεται από τις σχολές ναυαγοσωστικής εάν έχει την ικανότητα να κολυμπάει. Το πτυχίο που τους δίνουμε έχει ισχύ για πάντα, ενώ η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, η βεβαίωση συμμετοχής στις εξετάσεις είναι αυτή η οποία καθορίζει κάθε χρόνο μετά τα πενήντα πέντε την ικανότητα του έχοντα τη βεβαίωση να συμμετέχει σε μια διαδικασία, το να φυλάει μια πισίνα».

Σχετικά με τη μόνιμη παρουσία ναυαγοσώστη στην πισίνα ο κ. Γιοβανίδης ανέφερε: «Ο νόμος λέει ότι μπορεί αυτός ο οποίος εκτελεί τα καθήκοντα να περιφέρεται εντός του τουριστικού καταλύματος. Αν μιλάμε για ενοικιαζόμενα δωμάτια, για μικρό ξενοδοχείο και δεν τον υποχρεώνει να είναι ακίνητος».

«Ωστόσο, η ελληνική νομοθεσία υποχρεώνει κάποιος να είναι παρών και ακίνητος στην πισίνα, όταν αυτή είναι από ενάμιση μέτρο βάθος και πάνω. Και επιπλέον όταν το ξενοδοχείο είναι από πενήντα δωμάτια, όχι κλίνες, και πάνω. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο ναυαγοσώστης πρέπει να είναι ακίνητος στην πισίνα με ομπρέλα», ανέφερε.

Σημείωσε ωστόσο πως ο νόμος προβλέπει μόνο για ξενοδοχεία και ενοικιαζόμενα δωμάτια. Τα beach bars εντάσσονται σε έναν παλαιότερο νόμο «και έτσι δημιουργείται ένα κενό». «Γιατί τελικά ο ναυαγοσώστης πρέπει να είναι παρών. Γιατί όπως πολύ σωστά αναφέρατε, δευτερόλεπτα μπορεί να γίνει το κακό», τόνισε ο κ. Γιοβανίδης.

Πηγή φωτοαγραφίας: unsplash.com

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