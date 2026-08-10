Ηράκλειο: Φωτεινός σηματοδότης στηρίζεται με σύρμα στο Γιόφυρο

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Με σύρμα έχει δεθεί πρόχειρα ο ιστός φωτεινού σηματοδότη στην περιοχή του Γιοφύρου στο Ηράκλειο, όπως φαίνεται και στη φωτογραφία που έφτασε στο Ράδιο Κρήτη.

Η εικόνα προκαλεί εύλογο προβληματισμό, όχι μόνο για την αισθητική εικόνα σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της πόλης, αλλά κυρίως για την ασφάλεια οδηγών και πεζών.

Ο ιστός παρουσιάζει φθορά στη βάση του και η πρόχειρη στήριξή του με σύρμα δημιουργεί ερωτήματα για τη σταθερότητά του.

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