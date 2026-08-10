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Σάρχος: Ημέρα μνήμης και τιμής για τους 35 Εθνομάρτυρες της ναζιστικής θηριωδίας

Εθνομάρτυρες
clock 13:28 | 10/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τη μνήμη των 35 Εθνομαρτύρων που εκτελέστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής τον Αύγουστο του 1944 θα τιμήσουν την Πέμπτη 13 Αυγούστου στις 18.00, ο Δήμος Μαλεβιζίου και η Τοπική Κοινότητα Σάρχου.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στο Μνημείο Πεσόντων στο Σάρχο.

Πρόγραμμα τελετής:

  • Επιμνημόσυνη δέηση
  • Χαιρετισμοί/ Ομιλίες
  • Καταθέσεις στεφάνων
  • Ενός λεπτού σιγή
  • Εθνικός Ύμνος

Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να καταθέσουν στεφάνι να μεριμνήσουν εξ ιδίων.

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σάρχος μαλεβιζίου
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