Σάρχος: Ημέρα μνήμης και τιμής για τους 35 Εθνομάρτυρες της ναζιστικής θηριωδίας

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Τη μνήμη των 35 Εθνομαρτύρων που εκτελέστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής τον Αύγουστο του 1944 θα τιμήσουν την Πέμπτη 13 Αυγούστου στις 18.00, ο Δήμος Μαλεβιζίου και η Τοπική Κοινότητα Σάρχου.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στο Μνημείο Πεσόντων στο Σάρχο.

Πρόγραμμα τελετής:

Επιμνημόσυνη δέηση

Χαιρετισμοί/ Ομιλίες

Καταθέσεις στεφάνων

Ενός λεπτού σιγή

Εθνικός Ύμνος

Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να καταθέσουν στεφάνι να μεριμνήσουν εξ ιδίων.

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