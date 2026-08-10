Σάρχος: Ημέρα μνήμης και τιμής για τους 35 Εθνομάρτυρες της ναζιστικής θηριωδίας

Τη μνήμη των 35 Εθνομαρτύρων που εκτελέστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής τον Αύγουστο του 1944 θα τιμήσουν την Πέμπτη 13 Αυγούστου στις 18.00, ο Δήμος Μαλεβιζίου και η Τοπική Κοινότητα Σάρχου.
Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στο Μνημείο Πεσόντων στο Σάρχο.
Πρόγραμμα τελετής:
- Επιμνημόσυνη δέηση
- Χαιρετισμοί/ Ομιλίες
- Καταθέσεις στεφάνων
- Ενός λεπτού σιγή
- Εθνικός Ύμνος
Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να καταθέσουν στεφάνι να μεριμνήσουν εξ ιδίων.
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