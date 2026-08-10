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Άπλυτα πιάτα στον νεροχύτη όλη νύχτα; Τι μπορεί να συμβεί

άπλυτα
clock 14:08 | 10/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μπορεί μετά από μια κουραστική ημέρα να φαίνεται δελεαστικό να αφήσουμε τα πιάτα για το επόμενο πρωί. Ωστόσο, τα άπλυτα σκεύη, τα υπολείμματα τροφών και το νερό στον νεροχύτη δημιουργούν ένα περιβάλλον που μπορεί να προσελκύσει κατσαρίδες, μυρμήγκια και άλλα ανεπιθύμητα έντομα.

Ψίχουλα, λίπη, σάλτσες και υπολείμματα φαγητού αποτελούν τροφή για τα έντομα, ενώ το νερό που παραμένει στον νεροχύτη ή μέσα στα σκεύη τους προσφέρει την απαραίτητη υγρασία. Σε συνδυασμό με τη ζέστη και τις σκοτεινές γωνιές της κουζίνας, δημιουργούνται ευνοϊκές συνθήκες για την παρουσία και τον πολλαπλασιασμό τους.Το πρόβλημα, όμως, δεν περιορίζεται μόνο στην εμφάνιση εντόμων.

Όταν τα πιάτα παραμένουν για πολλές ώρες μέσα σε νερό, τα οργανικά υπολείμματα αρχίζουν να αποσυντίθενται, ευνοώντας την ανάπτυξη βακτηρίων και δυσάρεστων οσμών. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος όταν υπάρχουν υπολείμματα από ωμό κρέας, ψάρια ή αυγά, ιδιαίτερα κατά τους θερμούς μήνες.

Παράλληλα, οι μυρωδιές και τα υπολείμματα μπορούν να παραμείνουν σε σφουγγάρια, πανιά, πετσέτες και ξύλινες επιφάνειες της κουζίνας, όπου η υγρασία και οι μικρές ρωγμές μπορούν να συγκρατήσουν μικρόβια. Η καλύτερη πρακτική είναι απλή: τα πιάτα να πλένονται ή να μπαίνουν στο πλυντήριο όσο το δυνατόν συντομότερα και ο νεροχύτης να καθαρίζεται καθημερινά. Τα υπολείμματα από την αποχέτευση και τα λίπη πρέπει να απομακρύνονται, ενώ οι επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με ωμά τρόφιμα χρειάζονται άμεσο καθαρισμό.

Τέλος, σφουγγάρια, πανιά και πετσέτες κουζίνας πρέπει να πλένονται ή να αντικαθίστανται συχνά, καθώς μπορούν εύκολα να μετατραπούν σε εστίες μικροβίων.

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