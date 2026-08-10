Ηράκλειο: Νερό με το …σταγονόμετρο σε μια μεγάλη περιοχή πέριξ των Βασιλειών - Η έκκληση της ΔΕΥΑΗ

Στο «κόκκινο» λόγω έλλειψης νερού μια μεγάλη περιφερειακή ενότητα του Ηρακλείου με επίκεντρο της Βασιλειές με αποτέλεσμα η δεξαμενή που τροφοδοτεί την περιοχή να ενισχύεται με νερό με το βυτίο.

Για δεύτερη μέρα μια μεγάλη περιοχή που αναπτύσσεται στην Άνω Φορτέτσα, τη Σίλαμο, το Μαραθίτη, τις Βασιλειές, τον Άγιο Βλάσση, τη Λοφούπολη, το Φλαμπουράρη και ο Λόφος Σέμελη ζει δύσκολες ώρες με το νερό, καθώς μια βλάβη που έχει υποστεί η μεγάλη γεώτρηση που τροφοδοτεί την περιοχή έχει σαν αποτέλεσμα δεκάδες οικογένειες μέσα σε συνθήκες υψηλών θερμοκρασιών να μην μπορούν να εξυπηρετήσουν ούτε τις βασικές ανάγκες τους. Με βάση την πρόβλεψη που υπάρχει η ζημιά δεν πρόκειται να διορθωθεί πριν από Τετάρτη και στο πλαίσιο αυτό η ΔΕΥΑΗ έχει αποφασίσει να ενισχύσει με ιδιωτικά βυτία για την τροφοδοσία της κεντρικής δεξαμενής.

Ωστόσο ακόμα και κάτω από αυτές τις συνθήκες το νερό που διατίθεται είναι ελάχιστο και από τη ΔΕΥΑΗ γίνεται έκκληση για μεγάλη προσοχή και αυτοσυγκράτηση στην κατανάλωση του.

Όπως προκύπτει η περιοχή αυτή που σήμερα αντιμετωπίζει προβλήματα στην ύδρευση της καλύπτεται υδροδοτικά από δύο γεωτρήσεις όπου η μεγαλύτερη δίνει 60 κυβικά νερού την ώρα και η δεύτερη 30 κυβικά.

Η πρώτη γεώτρηση είναι αυτή που έχει εμφανίζει το πρόβλημα καθώς υπέστη ζημιά το μοντέρ της με αποτέλεσμα λόγω και των λειτουργικών προβλημάτων που προκαλούνται με τις άδειες του Δεκαπενταύγουστου, να υπάρχει δυσκολία στην προμήθεια των ανταλλακτικών και άρα στην άμεση αποκατάσταση. Ωστόσο αυτό το οποίο επισημαίνεται από την πλευρά της ΔΕΥΑΗ είναι ότι το πρόβλημα που ανέκυψε αναδεικνύει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο την αντικειμενική ανάγκη που υπάρχει για την ανόρυξη νέας γεώτρησης που θα λειτουργεί επικουρικά και από την οποία θα μπορεί όλη αυτή η περιοχή που σήμερα δεν έχει νερό να ενισχύεται με 30 κυβικά νερού την ώρα.

Όπως είναι γνωστό η ανόρυξη της γεώτρησης προσκρούει στις αντιδράσεις του Δήμου Αρχανών Αστερουσίων, που εκφράζει ανησυχία γιατί αξιολογεί ότι θα αντλείται νερό που προέρχεται από τις πηγές του Γιούχτα, ωστόσο η πλευρά της ΔΕΥΑΗ που είναι αποφασισμένη να προχωρήσει στην ανόρυξη της διαβεβαιώνει ότι η γεώτρηση αυτή που έχει αυστηρή αδειοδότηση με τον όρο ότι θα λειτουργεί επικουρικά και στο πλαίσιο αυτό δεν θα πρέπει να υπάρχουν επιφυλάξεις.

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