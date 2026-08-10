ΤΡΙ.11 Αυγ 2026 02:34
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου: Στον τελικό του μήκους ο Τεντόγλου με άλμα στα 8,26 μ.

ΤΕΝΤΟΓΛΟΥ
clock 14:19 | 10/08/2026
Στέλιος Σβολιαντόπουλος Στέλιος Σβολιαντόπουλος
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του μήκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου του Μπέρμιχαμ εξασφάλισε ο Μίλτος Τεντόγλου, πραγματοποιώντας άλμα στα 8,26 μέτρα.

Ο Έλληνας πρωταθλητής επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά την κλάση του και, με το δεύτερο άλμα του (το πρώτο ήταν 7.83) του στον προκριματικό, πήρε το εισιτήριο για τον τελικό, όπου θα διεκδικήσει μία ακόμη μεγάλη διάκριση στην πλούσια καριέρα του.

Ο Τεντόγλου χρειάστηκε ουσιαστικά μία κορυφαία προσπάθεια για να θέσει τις βάσεις της πρόκρισης, φτάνοντας στα 8,26 μ. και δείχνοντας από νωρίς τις διαθέσεις του. Η επίδοση αυτή τον έφερε ανάμεσα στους αθλητές που θα συνεχίσουν τη μάχη για τα μετάλλια.

Ο δις Ολυμπιονίκης του μήκους μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία με στόχο το χρυσό μετάλλιο. Στον τελικό, όλα θα κριθούν στις λεπτομέρειες και στις μεγάλες προσπάθειες, με τον Τεντόγλου να αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παρουσίες του αγωνίσματος.

Με το 8,26 μ., ο Μίλτος Τεντόγλου έστειλε το μήνυμα και πλέον στρέφει την προσοχή του στον μεγάλο τελικό, εκεί όπου θα κυνηγήσει ακόμη μία κορυφή για τα ελληνικά χρώματα.

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Μίλτος Τεντόγλου Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis