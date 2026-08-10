Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου: Στον τελικό του μήκους ο Τεντόγλου με άλμα στα 8,26 μ.

Την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του μήκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου του Μπέρμιχαμ εξασφάλισε ο Μίλτος Τεντόγλου, πραγματοποιώντας άλμα στα 8,26 μέτρα.

Ο Έλληνας πρωταθλητής επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά την κλάση του και, με το δεύτερο άλμα του (το πρώτο ήταν 7.83) του στον προκριματικό, πήρε το εισιτήριο για τον τελικό, όπου θα διεκδικήσει μία ακόμη μεγάλη διάκριση στην πλούσια καριέρα του.

Ο Τεντόγλου χρειάστηκε ουσιαστικά μία κορυφαία προσπάθεια για να θέσει τις βάσεις της πρόκρισης, φτάνοντας στα 8,26 μ. και δείχνοντας από νωρίς τις διαθέσεις του. Η επίδοση αυτή τον έφερε ανάμεσα στους αθλητές που θα συνεχίσουν τη μάχη για τα μετάλλια.

Ο δις Ολυμπιονίκης του μήκους μπαίνει πλέον στην τελική ευθεία με στόχο το χρυσό μετάλλιο. Στον τελικό, όλα θα κριθούν στις λεπτομέρειες και στις μεγάλες προσπάθειες, με τον Τεντόγλου να αποτελεί μία από τις σημαντικότερες παρουσίες του αγωνίσματος.

Με το 8,26 μ., ο Μίλτος Τεντόγλου έστειλε το μήνυμα και πλέον στρέφει την προσοχή του στον μεγάλο τελικό, εκεί όπου θα κυνηγήσει ακόμη μία κορυφή για τα ελληνικά χρώματα.