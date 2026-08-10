Νέα φθινοπωρινά και χειμερινά vouchers για διακοπές: Πότε αρχίζουν οι αιτήσεις και ποιους θα αφορά

Το επόμενο διάστημα, μπορεί τέλη Αυγούστου με αρχές Σεπτεμβρίου να ανοίξει η πλατφόρμα, vouchers.gov.gr για την υποβολή αιτήσεων φθηνών διακοπών vouchers, στο πλαίσιο του προγράμματος Thessaly Pass 2026, αφού προηγουμένως εκδοθεί η σχετική ΚΥΑ.

Σύμφωνα λοιπόν με τα τωρινά δεδομένα, το πρόγραμμα θα αφορά την περίοδο Σεπτεμβρίου -Δεκεμβρίου του 2026 και οι κάτοχοι των vouchers θα μπορούν να κάνουν χρήση της άυλης ψηφιακής χρεωστικής κάρτας για τοπική μεταφορά, εστίαση και διαμονή μόνο σε προορισμούς των περιοχών του Δήμου Ζαγοράς – Μουρεσίου, του Δήμου Νοτίου Πηλίου και του Δήμου Βόλου.

Όσα πρέπει να γνωρίζετε

Τα εισοδηματικά κριτήρια

Δεν αναμένεται να υπάρξουν εισοδηματικά κριτήρια για την ένταξη στο πρόγραμμα.

Οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι φαίνεται πως θα είναι όλα τα ενήλικα φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, τα οποία είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος, με βάση την τελευταία εκκαθαρισμένη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2024.

Σημείωση: Για τους έγγαμους ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος σε περίπτωση χωριστής δήλωσης.

Ωφελούμενοι» του δικαιούχου προβλέπεται να είναι:

τα ενήλικα τέκνα του δικαιούχου που δηλώνονται ως εξαρτώμενα μέλη στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2024 και ο/η σύζυγος του δικαιούχου ή το πρόσωπο που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης με αυτόν.

Σε περιπτώσεις συζύγων, προσώπων που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή τέκνων που αμφότεροι είναι δικαιούχοι του προγράμματος, ο ένας θα εκλαμβάνεται ως ωφελούμενος του άλλου.

Οι περίοδοι του προγράμματος, το ποσό του voucher και η φορολόγηση

Το πρόγραμμα αναμένεται να περιλαμβάνει σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα δύο περιόδους: Η μια θα είναι Σεπτέμβρη-Οκτώβρη 2026 και η άλλη Νοέμβρη-Δεκέμβρη 2026. Ωστόσο, μένει να φανεί εάν θα γίνει κάποια αλλαγή στις περιόδους, σε περίπτωση που η πλατφόρμα του προγράμματος ανοίξει τέλος του τρέχοντος μηνός με αρχές Σεπτέμβρη για τις αιτήσεις.

Ακόμη επισημαίνεται πως, το ποσό του voucher για την κάθε περίοδο φαίνεται πως θα ανέρχεται στα 200 ευρώ. Και τα χρήματα αυτά προβλέπονται να είναι αφορολόγητα και δεν θα μπορούν να κατασχεθούν για τυχόν χρέη προς το Δημόσιο ή τις τράπεζες.

Οι δύο τρόποι υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα

Σύμφωνα με το enikos.gr, μόλις «βγει στον αέρα» το Thessaly Pass 2026, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για τη συμμετοχή τους σε αυτό με έναν από τους παρακάτω τρόπους. Ο ένας είναι η υποβολή της αίτησης να γίνεται μέσω του vouchers.gov.gr με τη χρήση των κωδικών του taxisnet και ο άλλος μέσω ΚΕΠ.

Τα Χριστούγεννα

Αξίζει να σημειωθεί πως μόλις πάρει σάρκα και οστά το πρόγραμμα, οι δικαιούχοι θα μπορούν να εξαργυρώσουν και κατά την περίοδο των Χριστουγέννων το voucher για διαμονή σε τουριστικό κατάλυμα/ξενοδοχείο σε έναν από τους προορισμούς που περιλαμβάνει το Thessaly Pass 2026.

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