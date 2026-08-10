Πόρτο Χέλι: Νεκρή 64χρονη ιδιοκτήτρια ξενοδοχείου

Νεκρή βρέθηκε η 64χρονη ιδιοκτήτρια ξενοδοχείου στο Πόρτο Χέλι. Ο θάνατός της αποδίδεται πιθανότατα σε αυτοχειρία, καθώς δεν έχουν προκύψει ενδείξεις ή υπόνοιες εγκληματικής ενέργειας. Η ΕΛ.ΑΣ. ενημερώθηκε χθες το απόγευμα από υπάλληλο, ο οποίος ανέφερε ότι η 64χρονη ιδιοκτήτρια εντοπίστηκε νεκρή στο έδαφος.

Σύμφωνα με το protothema.gr. οι αστυνομικοί μετέβησαν άμεσα στο σημείο και από την έρευνα που ακολούθησε δεν διαπίστωσαν κάποιο στοιχείο που να παραπέμπει σε εγκληματική ενέργεια.

Με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, οι Αρχές εκτιμούν ότι πιθανότατα πρόκειται για αυτοχειρία. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί κάποιο σημείωμα ή άλλο στοιχείο που να επιβεβαιώνει οριστικά αυτό το ενδεχόμενο.

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