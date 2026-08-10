Σφύζει από κόσμο η Κρήτη τον Αύγουστο: Γεμάτα καταλύματα «ανάσα» για την αγορά

Στο αποκορύφωμά της βρίσκεται πλέον η τουριστική κίνηση στην Κρήτη, καθώς ο Αύγουστος επιβεβαιώνει τον τίτλο του πιο «δυνατού» μήνα της καλοκαιρινής περιόδου.

Αεροδρόμια, λιμάνια, οδικό δίκτυο και τουριστικοί προορισμοί καταγράφουν αυξημένη κίνηση, ενώ η παρουσία επισκεπτών είναι ιδιαίτερα έντονη σε κάθε γωνιά του νησιού. Είναι ενδεικτικό ότι το τελευταίο τριήμερο από το λιμάνι του Ηρακλείου διακινήθηκαν πάνω από 32.000 επιβάτες και το ίδιο χρονικό διάστημα στο αφίχθηκαν 4.648 επιβάτες κρουαζιερόπλοιων.

Το μεγαλύτερο, λοιπόν, κύμα αφίξεων του φετινού καλοκαιριού βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τους τουρίστες να αποτελούν την πλειονότητα, χωρίς ωστόσο να λείπουν και οι Έλληνες που επέλεξαν την Κρήτη για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Η ζήτηση αποτυπώνεται και στις τουριστικές επιχειρήσεις, καθώς οι πληρότητες στα ξενοδοχεία και τα καταλύματα βρίσκονται σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα.

Σε πολλές περιοχές, το να βρεις διαθέσιμο δωμάτιο αυτή την περίοδο, είναι πλέον δύσκολη υπόθεση, ενώ οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής περιορίζονται σημαντικά. Το τουριστικό κύμα δεν περιορίζεται, όμως, στις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες και στα γνωστά τουριστικά θέρετρα. Η αυξημένη παρουσία επισκεπτών γίνεται πλέον αισθητή και στην ενδοχώρα.

Κρητικά χωριά που τους προηγούμενους μήνες είχαν πιο ήπιους ρυθμούς έχουν αποκτήσει και πάλι ζωή.

Τα καφενεία, οι ταβέρνες και οι μικρές επιχειρήσεις γεμίζουν, ενώ αρκετοί επισκέπτες επιλέγουν να γνωρίσουν την άλλη πλευρά της Κρήτης, μακριά από τις πολυσύχναστες παραλίες και συμμετέχουν στα πανηγύρια και τα γλέντια που διοργανώνονται.

Η αυξημένη τουριστική παρουσία έχει αρχίσει να αποτυπώνεται δυναμικά και στα μαγαζιά. Εστίαση, τουριστικά καταστήματα, σούπερ μάρκετ, εμπορικές επιχειρήσεις και υπηρεσίες καταγράφουν μεγάλη κίνηση, με τους επισκέπτες να ενισχύουν σημαντικά την κατανάλωση, δίνοντας «ανάσα» στην τοπική αγορά.

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